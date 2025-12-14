入冬首發低溫特報 6縣市恐不到10℃ 體感溫度剩6度
入冬首波大陸冷氣團來襲，中央氣象署今天（14日）上午發布低溫特報指出，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。6縣市今晚至明（15日）上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，部分縣市體感溫度更下探6度。
【黃色燈號（寒冷）】︰新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。
據氣象署網站今、明兩天體感溫度預測，新竹巿低見6℃；新竹縣7℃；苗栗縣6至7℃；桃園巿今天9℃、明天僅8℃；基隆巿、新北巿10℃；台北巿11℃。
氣象署提醒民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
