入冬首見！台東嘉明湖、向陽山區喜迎瑞雪 登山客驚呼

台東嘉明湖今天中午飄雪。（熊出沒提供／蔡旻妤台東傳真）

受大陸冷氣團影響，高山氣溫明顯下探，台東向陽山區今（26）日中午意外降雪，嘉明湖山屋、向陽山屋及通往嘉明湖的戒茂斯山路段陸續傳出飄雪消息，短暫雪景讓登山民眾驚喜不已，山友更期盼能一睹「雪封嘉明湖」的夢幻景象。

協作團隊「熊出沒」的高山協作員姜旭燦表示，今日中午12時30分左右，行經海拔約3000公尺的戒茂斯山大石頭休息站時，天空突然飄起細雪，約持續10分鐘，雖時間不長，卻是入冬以來難得一見的景象，宛如山中送上的「意外禮物」，讓同行山友相當興奮。

此外，嘉明湖山屋的山友也回報，中午時分開始降雪，山屋周邊霧氣瀰漫、氣溫驟降，不少人守候戶外拍攝雪景，盼望後續冷空氣持續，湖面結冰、白雪覆蓋湖畔的景致能夠成真。

林業及自然保育署說明，向陽地區今日約中午12時開始降雪，包括嘉明湖山屋及向陽山屋皆出現降雪情形，顯示冷氣團影響明顯，高山地區溫度快速下降。

中央氣象署表示，今天受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦偏冷，水氣隨之增加，高山地區具備降雪條件，提醒民眾上山應注意保暖、裝備齊全，留意行程安全。

