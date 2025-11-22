入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補
〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。
開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1人受手腳冰冷困擾，有些民眾甚至冬夏皆冷、夜裡蓋被仍難暖手腳，人體若陰陽氣血失衡、循環不佳，就會出現冰冷、疲倦、睡眠變差等症狀，看似小問題，卻是身體出現失衡的重要訊號。
賴俊宏說，四肢冰冷可分成三種類型，第一類為陽氣衰弱，包括「脾胃氣虛」及「腎氣不足」，多見於過勞或機能下降者；第二類為寒氣凝滯，包括「血虛」與「血瘀」，常見於貧血傾向或慢性循環障礙族群；第三類則是「陽氣鬱阻」，常發生在壓力大、情緒緊張的上班族。
「不同體質造成的冰冷程度不同，需要依症狀調整飲食方向。」賴俊宏建議，脾胃氣虛者適合地瓜、南瓜、木瓜、胚芽米等黃色食物，幫助補益脾胃；腎氣不足者則可多吃黑豆、黑芝麻、烏骨雞、海帶等黑色入腎食材；血虛者建議補充牛肉、豬肝、紅棗、櫻桃、龍眼肉等紅色補血食物；血瘀者可攝取山楂、黑木耳、洋蔥等活血化瘀食物；若是壓力型的陽氣鬱阻者，則可透過蔥、芹菜、金桔、金針花、玫瑰花等食物疏肝解鬱。
至於禁忌方面，賴俊宏提醒，大多數體質者皆應避免過量生冷、寒涼食物，以免加重體寒。血虛者補鐵時不宜搭配茶、咖啡，以免影響鐵吸收；血瘀者則少吃辛辣、油膩、高糖及高鹽食物，以免增加血液黏稠度；陽氣鬱阻者則不宜食用麻油雞、十全大補等溫燥食物，以免上火。
賴俊宏也推薦一款適合小雪節氣的食補料理「清蒸鱸魚」，具補血滋陰、活血行氣功效，對血虛體弱、瘀阻疼痛及四肢冰冷族群有調理作用。若四肢冰冷症狀嚴重、夜間難以入睡，或調養後仍未改善，建議及早由專業中醫師辨證論治，才能真正改善體質、提升循環，讓身體暖和迎冬。
更多自由時報報導
2026馬年「12生肖總運排行榜」！ 湯鎮瑋：豬、羊、狗、虎旺到不行
健康網》小雪來了！中醫提醒保暖：早餐零冰飲
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
其他人也在看
吳德榮：下週東北季風南下 南海有熱帶擾動發展
（中央社記者黃巧雯台北21日電）氣象專家吳德榮表示，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。24日晚間起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降；依各國模式模擬，下週南海還有熱帶擾動發展。中央社 ・ 1 天前
週末回暖各地早晚涼 下週東北季風再增強
[Newtalk新聞] 受到東北季風減弱影響，週末全台氣溫逐漸回升，白天北台灣將感受到明顯暖意，不過清晨與夜間仍偏涼，低溫約15至19度，要留意日夜溫差變化。 今天各地天氣普遍為晴時多雲，迎風面的北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部短暫雨，東半部雲層偶有空檔，其他地區多為多雲到晴的穩定天氣。氣象署指出，週日白天回暖最明顯，北台灣高溫可上看約24-28度，中南部與台東更可來到26-30度，感受溫暖舒適。 離島方面，澎湖、金門、馬祖皆為晴到多雲，氣溫約15-23度。 然而好天氣僅短暫，下週一(24日)將有新一波東北季風南下，全台再度回到偏涼的環境。迎風面的北部、宜蘭、東部整日轉為陰雨、溼涼天氣；中南部因位處背風面，仍為晴時多雲，但早晚偏涼、日夜溫差大。 海象方面，東北風帶來的風浪仍不小，桃園至彰化沿海、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖與馬祖部分時間有平均風6級或陣風8級的強風，沿海浪高約2至3公尺，提醒民眾避免靠近海邊從事活動。 至於各界關注的熱帶擾動發展，「天琴颱風」是否生成？氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，下週起菲律賓以東洋面將有熱帶擾動發展，預計下週中後期可能西行穿越菲律賓後進入新頭殼 ・ 12 小時前
暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導今（22）日適逢24節氣中的「小雪」，冷空氣減弱帶來短暫回暖，但氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
今起回溫3天！下週新冷空氣報到 北台「先濕後乾」冷4天
[Newtalk新聞] 今(21)日冷空氣稍微減弱，各地氣溫超微回升，平地的低溫約在15至17度，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天迎風面仍有少量水氣，23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，但24日晚上起有一波「東北季風」南下，北台轉濕冷，25日下午起轉乾，各地晴朗穩定、早晚偏涼，26、27日東北季風逐漸減弱。 吳德榮指出，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。截至4時52分各地區平地的最低氣溫約在15至17度，各區最低溫為北部(新北瑞芳區)16.6度、中部(雲林古坑鄉)15.8度、南部(高雄内門區)15.2度、東部(宜蘭三星鄉)15.8度。 而根據今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨，今、明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。 23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，但24日晚上起有一波東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣新頭殼 ・ 1 天前
把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年自由時報 ・ 5 小時前
今有望追雪！下週另一波「再轉冷雨」 竟還有熱帶擾動
【江宜潔／綜合報導】今（21）日雲量偏多、各地早晚涼，清晨本島平地最低溫已較前幾天回升（高雄內門15.2℃），不過迎風面北部至東北部一帶有局部雨、體感依舊濕涼，且中部3500公尺高山有望追雪，緊接著週末稍稍回暖變乾後，下週又會有另一波東北季風報到、再次降溫轉雨，與此同時還會有新的熱帶擾動醞釀！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
提升馬祖餐飲品質衛生 8業者獲連江縣優良餐廳
（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）連江縣政府衛生局昨晚舉辦114年度餐飲衛生品質提升計畫成果發表會，並表揚獲得優良標章的8間餐廳。縣府表示，盼能提升地區餐飲品質，並吸引更多人傳承馬祖飲食文化。中央社 ・ 6 小時前
11/22小雪轉運！4生肖年底前「幸運大爆發」 TOP1貴人出現、正財偏財都入袋
本週六（11/22）進入小雪，寒氣漸增。國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。姊妹淘 ・ 1 天前
火鍋吃多易發胖？1肉品下肚熱量暴增800大卡
生活中心／翁莉婷報導秋冬來臨天氣轉涼，尤其當寒流來襲的冬季，常常讓人冷到身心都發寒，這時候暖胃又暖心的火鍋就成為三餐中的熱門選項之一，不少民眾會選擇麻辣、清湯、酸菜等湯底來暖身。日前好食課營養師楊婷貽發布一則貼文推薦火鍋搭配「2肉類、3海鮮」可降低熱量，吃起來兼具美味和健康。民視健康長照網 ・ 7 小時前
診所醫結合皮膚外傷醫療 褥瘡、燒燙傷患者手術、換藥免奔波
中風或癱瘓等臥床患者，皮膚受到長期壓迫而容易出現褥瘡情形，照護者清潔傷口、使用敷料如未注意，就容易反覆發生、增加照護難度。家庭醫學科醫師吳亭蓁為了讓患者受到良好的醫療，加上專業護理指導更換敷料，避免反覆發生褥瘡，減輕患者與家屬頻繁往返家裡、醫院，疲於奔命情形，結合專業藥師，引進各式各樣人工敷料成立醫自由時報 ・ 10 小時前
醫院大盜！ 5度闖馬偕偷平板.錢包 病人急報警
台北市馬偕醫院九月傳出有男子大膽到病房行竊，一名病人在住院期間曾經短暫離開病房，回去之後發現平板電腦不見了，立刻報警，警方追查鎖定形跡可疑的男子逮到這名慣竊，他光是九月就五度闖進馬偕醫院病房行竊，得手...華視 ・ 7 小時前
雄中人相挺！立委許智傑拚市長初選戰 成立「雄中智庫後援會」
有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑22日成立「雄中智庫後援會」，高雄中學畢業的他，打出「智慧高雄 傑然不同」口號，邀集各級學長學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，作為後援會最大後盾，希望能延續高雄市長陳其邁市政。中時新聞網 ・ 5 小時前
上人開示：兒科醫護父母心 用愛疼惜小病人
今天志工早會，台北慈濟醫院小兒科醫師來和上人分享，他們遇到的很多身心飽受摧殘的孩子，令人非常心疼。上人也感念兒科醫師的辛苦，感念他們勇敢守在第一線，保護孩子健康。而待會看到的個案小祐，雖然已經20...大愛電視 ・ 7 小時前
假投資騙局曝光 基警成功阻詐並查獲犯嫌
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年11月18日接獲轄內金融機構通報，行員發現 […]民眾日報 ・ 7 小時前
立院三讀「公投綁大選」 這些綠委未投票
[NOWnews今日新聞]立法院今（21）在藍白主導下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選，新法規定，主管機關應於公投案公告成立後1個月起至2個月內舉行公民投票，「期間內有全國性選舉時，應與...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
心血管"沉默炸彈" 微創置換手術解危
主動脈弓血管瘤，有「沉默炸彈」之稱，一旦在體內破裂，死亡率相當高，大林慈濟醫院心臟外科團隊，最近成功為86歲的患者，完成「一體成型胸主動脈分支支架」置換手術，這是今年從國外引進的新醫療技術，以...大愛電視 ・ 7 小時前
嘉市攜手醫院推「聰明用藥」四不一要原則 共同遏止抗藥性威脅
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】世界衛生組織(WHO)訂定每年11月18日至24日為 「世界抗生素週」，嘉義市政台灣好報 ・ 1 天前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 7 小時前
控陳其邁挺月世界殺手被告 陳菁徽發聲了
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨李立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，陳菁徽回應，從一般的選舉經驗下，看到...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前