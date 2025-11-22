入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。

開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1人受手腳冰冷困擾，有些民眾甚至冬夏皆冷、夜裡蓋被仍難暖手腳，人體若陰陽氣血失衡、循環不佳，就會出現冰冷、疲倦、睡眠變差等症狀，看似小問題，卻是身體出現失衡的重要訊號。

賴俊宏說，四肢冰冷可分成三種類型，第一類為陽氣衰弱，包括「脾胃氣虛」及「腎氣不足」，多見於過勞或機能下降者；第二類為寒氣凝滯，包括「血虛」與「血瘀」，常見於貧血傾向或慢性循環障礙族群；第三類則是「陽氣鬱阻」，常發生在壓力大、情緒緊張的上班族。

「不同體質造成的冰冷程度不同，需要依症狀調整飲食方向。」賴俊宏建議，脾胃氣虛者適合地瓜、南瓜、木瓜、胚芽米等黃色食物，幫助補益脾胃；腎氣不足者則可多吃黑豆、黑芝麻、烏骨雞、海帶等黑色入腎食材；血虛者建議補充牛肉、豬肝、紅棗、櫻桃、龍眼肉等紅色補血食物；血瘀者可攝取山楂、黑木耳、洋蔥等活血化瘀食物；若是壓力型的陽氣鬱阻者，則可透過蔥、芹菜、金桔、金針花、玫瑰花等食物疏肝解鬱。

至於禁忌方面，賴俊宏提醒，大多數體質者皆應避免過量生冷、寒涼食物，以免加重體寒。血虛者補鐵時不宜搭配茶、咖啡，以免影響鐵吸收；血瘀者則少吃辛辣、油膩、高糖及高鹽食物，以免增加血液黏稠度；陽氣鬱阻者則不宜食用麻油雞、十全大補等溫燥食物，以免上火。

賴俊宏也推薦一款適合小雪節氣的食補料理「清蒸鱸魚」，具補血滋陰、活血行氣功效，對血虛體弱、瘀阻疼痛及四肢冰冷族群有調理作用。若四肢冰冷症狀嚴重、夜間難以入睡，或調養後仍未改善，建議及早由專業中醫師辨證論治，才能真正改善體質、提升循環，讓身體暖和迎冬。

