入冬「手腳冰冷」睡不著…4種虛症情況要注意！

冬季到來，受到東北季風影響，迎風面北部和東部多雨，中南部則較穩定。近日逐漸感受到氣溫下降、空氣變冷，因此有民眾會靠增加衣物、注重進補、早睡來養生。中醫藍涵鐘日前發布一則文章提到，冬天很多人被「手腳冰冷」困擾，晚上睡覺要先在被窩「預熱」才能睡著，因此分享「5個小步驟」來改善情況。





冬天半夜「手腳冰冷」整晚凍到睡不著！中醫列「5妙招」禦寒：改善體質

入冬後少碰生食、寒性水果等冰冷物。（示意圖／翻攝自pexels）





冬季通常落在12月至隔年2月，受到東北季風影響，冷空氣南下時容易出現低溫，然而有不少民眾可能會因為氣溫降低、血管收縮，導致血壓升高而增加中風、心肌梗塞的風險，特別是家裡中老年人。中醫師藍涵鐘曾分享1則貼文，他提到「陽主溫煦、陰主滋潤」兩者平衡身體才能溫和順暢。 當陽氣虛弱、推動無力時，陰血就像枯竭溪流，無法充分溫暖四肢末梢造成手腳冰冷症狀。虛症常見的表現有，「手腳冰冷且怕冷、怕風」、「臉色蒼白、精神疲倦」、「腰痠、腹瀉、易頻尿」、「女生月經量少、經痛」。

中醫師提到可用「薑、桂心、雞心棗、枸杞」等物煮湯，能驅寒暖胃。（示意圖／翻攝自pexels）





另外，中醫師藍涵鐘還分享「5種」改善手腳冰冷的妙招。

第1招：關元穴「氣的發電站，補元氣第一要穴」。

位置在肚臍往下約三指寬的地方，能夠溫養全身、補氣固本、強化下腹部循環。

第2招：中脘穴「養胃的中樞站，胃一暖、全身暖」。

位置在肚臍往上約四指寬的地方，能調理脾胃、促進消化、舒緩脹氣與胃痛。

第3招：大椎穴「身體開關，啟動陽氣與免疫力」。

位置在低頭時，脖子後面最高一節骨頭下方，能調節身體溫度、提升免疫力、預防感冒。

第4招：茶飲。

生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆，用水1200c.c.煮滾10分鐘分次慢飲（喝完可用熱水回沖）。

第5招：藥膳。

乾薑2錢、山藥5錢、薏仁苡1，加半斤豬肋排燉湯，一週一次。

