入冬「這溫熱療法」超夯！岩盤浴躺40分鐘效果驚人 醫：2類人要小心

冬季來臨，溫熱療法成為許多人放鬆暖身的首選，除了傳統泡湯外，足蒸、汗蒸幕、岩盤浴等舒緩服務也日益受歡迎。這些療法主打促進血液循環、改善手腳冰冷等效果，業者表示冬季來客量明顯增加。然而，中醫師陳潮宗提醒，這些看似溫和的養生方式仍需注意身體狀況，避免因溫度過高或流汗過多而引起不適，尤其是有高血壓或心臟病的人更需謹慎。

天冷熱療夯！「汗蒸幕、岩盤浴」比起泡溫泉、進烤箱，相較溫和一些。

天氣變冷後，民眾除了選擇泡湯外，還有多種調理身體的選擇。瑤族古法足蒸是其中之一，民眾只需將雙腳放入陶瓷的足蒸桶中，打開蒸氣便能瞬間逼出汗水。有體驗者表示非常喜歡那種大汗淋漓的感覺，覺得很放鬆，甚至差點在體驗過程中睡著。足蒸療法根據不同功效，如助眠、活絡經氣或調和婦科等，選擇相應的中藥藥材轉化為蒸氣，從腳底開始放鬆全身。

源自韓國的汗蒸幕也在台灣逐漸流行。這種療法利用牆壁的礦物鹽岩搭配地上的砭石，特別針對上班族、久坐、壓力大、手腳冰冷的民眾，能改善血液循環和肌肉痠痛。體驗者可以自由選擇坐著、躺著或趴著的姿勢，還能搭配漢方熱灸來緩解疲勞。有民眾表示，相較於耗時的泡湯，這類療法更像是一種養生和預防醫學的方式。

天冷熱療夯！「足蒸」也是許多人的新選擇。

岩盤浴源自日本，透過礦石傳遞溫度，底層有遠紅外線及負離子。

近期在台灣也很受歡迎的岩盤浴，源自日本的保養方式，透過礦石傳遞溫度。業者宣稱在岩石上躺40分鐘的效果相當於慢跑10公里。岩盤浴的底層設有遠紅外線及負離子，讓身體在溫熱環境中排汗排濕、促進代謝。由於岩盤浴的溫度較低、濕度較高，相對不容易出現頭暈脫水的情況。

儘管這些溫熱療法相對溫和，中醫師陳潮宗仍提醒大家要注意潛在風險。他強調，高血壓或心臟病患者因溫差大可能造成身體變化，尤其是心臟血壓會有升高的人，要特別小心。他建議控制療程溫度在42度以下，長時間流汗時要隨時補充水分，避免脫水和過度疲勞，最好有人陪同。冬季進補或養生方式雖然多種多樣，但最重要的還是要評估自身身體狀況，量力而為。

