入冬「首個冷氣團」現低溫！早餐吃鹹湯圓人氣夯

雙連市場這間老字號湯圓店，招牌是鹹湯圓搭豬肝或粉腸。（圖／東森新聞）





受到大陸冷氣團影響，全台早晚明顯偏冷，為了幫身子取暖，很多饕客都會喝上一碗熱湯，希望把寒意趕走，雙連市場這間老字號湯圓店，招牌是鹹湯圓搭豬肝或粉腸，今（15）天一早就湧現排隊人潮。

白胖胖湯圓一顆顆浮起，小吃攤前員工動作俐落，北市雙連市場內這間鹹湯圓店，氣溫一降人潮跟著湧現，還有外國遊客慕名而來，為的是這碗台味小吃。

鹹湯圓一口咬下皮Q餡多，裡頭包滿肉餡還會爆汁，整碗湯料多實在份量足，主角湯圓外，還有粉嫩豬肝當配角或粉腸能選擇，每口都是滿滿誠意。

民眾：「來吃好幾十年了，這個店是老店啊，所以他們的口味做得還不錯啊，而且他們滿好吃的，從以前爸爸媽媽在做的那一代就做得滿好的，他家的跟人家不一樣，加（料）的比較熱鬧，很新鮮肉很新鮮，然後豬肝也很嫩。」

經營一甲子的老店，湯圓配料豐富，吃起來一點也不無聊，而三重這間湯圓店，同樣有好口碑。包肉的鹹湯圓，再搭配餛飩一次滿足，清甜湯頭還加入芹菜油蔥等提味，但想吃上這一味，小心可別跑錯時間，因為只在晚間時段營業只見小小攤位，擠滿民眾來嘗鮮。

民眾：「之前有吃過覺得很好吃，又再回來吃這樣，餛飩很好吃，但湯圓更好吃，天氣冷要喝熱湯，從小吃到大，覺得冷的時候就會特別想喝熱湯，主要下禮拜剛好冬至，順便來吃湯圓這樣，從小就吃過了還滿常來的。」

冬天必備儀式感從一碗熱湯開始，整碗熱騰騰喝下肚，象徵能把寒意趕走。

