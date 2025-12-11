入冬「首波冷氣團」周末報到！ 低溫恐下探10度

天氣預報最冷時間落在周日晚間到週一清晨，低溫有機會下探10度。（圖／資料畫面）





入冬後首波冷氣團即將報到，周六（13日）下午開始影響台灣，預報最冷時間落在周日（14日）晚間到週一（15日）清晨，低溫有機會下探10度。要是水氣夠，中部以北3500公尺以上的高山，像是雪山、合歡山，還有機會出現降雪。冷氣團還沒來，南部地區先出現罕見的「雲牆」景象。

夕陽餘暉緩緩落下，遠遠的天空出現一條天際線，太陽公公下山後更明顯，台灣南部天空出現雲牆奇景，十分壯觀。民眾：「超美的。」

民眾：「還不錯看，那個有海嘯的暴風雨要來了的那種感覺。」

原來是因為輻射冷卻作用，陸地上產生較冷、密度較高的高壓空氣向海面流動，便形成「陸風」，與海上的暖濕空氣交匯形成的現象，而會發生罕見雲牆，多少也代表天氣多變化。

入冬後首波冷氣團於周末將要來襲。氣象署預報員黃恩鴻：「在周六的晚上至下周一，接續的是大陸冷氣團南下，隨後會（濕冷）轉成乾冷。」

未來一周溫度趨勢，從11日周四晚上開始，由於東北季風增強，溫度開始下降。到了周六又受大陸冷氣團影響，明顯不斷降溫，而最冷的時間點就落在周日晚間到下周一清晨，因輻射冷卻關係，局部低溫恐怕下探10度，到了星期三（17日）左右，溫度整體才會明顯回暖。

氣象署預報員黃恩鴻：「而同一時間，水氣跟溫度的配合之下，預計周六晚到周日，特別是周日上半天，在中部以北3500公尺以上的高山，可能會有一些結冰和霧淞，甚至有一些零星固態降水的機率。」

要是水氣夠，3500公尺以上高山包括雪山、合歡山有機會出現降雪，但是否真的會下雪仍有不確定性。時序正式入冬，全台急凍，接下來會越來越冷，民眾厚外套、厚衣服開始派上用場，做好保暖以免感冒。

