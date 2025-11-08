入列台積電CoPoS供應商 印能科技突遭檢調搜索

印能科技握有獨家先進封裝除泡設備，8月入列台積電全新平台CoPoS首波供應名單，第三季營收創高、暴增81％，不料爆出遭檢調搜索，震驚半導體設備圈，印能科技僅回應：「對公司財務無重大影響。」

印能科技爭議成謎 重申不影響財務

印能科技成立於2007年，實收資本額2.8億元，為半導體先進封裝製程解決方案廠商。根據2025年年報指出，主要股東為董事長洪誌宏家族，透過昌快投資、晨迅科技及7位洪姓家族成員，合計持股超過6成。

今年2月底上櫃掛牌，印能科技股價一度飆至1,960元，上週五（7日）收在999元。就在7日這天，爆出檢調登門搜索，印能科技未說明原委，僅強調公司依法配合調查，對公司財務業務無重大影響。

先進製程關鍵技術 躍台積電供應商

此案震驚半導體設備圈，全因印能科技在先進製程封裝製程，擁有解決氣泡、翹曲、高溫溶熔銲及晶片高速運作時的散熱等技術，並掌握異質整合、垂直堆疊、小晶片等趨勢，為客戶擴大產能的「關鍵神器」。

印能科技有8成營收來自先進封裝相關設備，在先進封裝市場站穩領先地位。客戶遍布前10大封裝廠和晶圓製造大廠，除了列入台積電CoWoS供應鏈，更在今年8月台積電推出全新平台CoPoS，成為第一波供應名單。

印能科技營運風光，第三季營收來到7.13億元，季增15.8％、年增80.9％，創下單季新高。日前，印能科技對外透露，目前台灣客戶訂單穩定、中國訂單需求也強勁，市場能見度已看向2026年中。

然而，當印能科技有望續攀營運高峰之際，檢調大動作搜索調查，無疑為這家高速成長的公司增添變數。