入列老虎6大關注球員！李灝宇4度參與大聯盟春訓 有望成中華隊內野戰力

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

底特律老虎近日公布春訓名單，旅美好手李灝宇毫無意外地名列其中，更被大聯盟官網點名為老虎隊春訓開營「六大必看」的焦點人物。老虎球團營運總裁哈里斯（Scott Harris）強調，新賽季的進步關鍵在於球員的「內部成長」，而這正是李灝宇證明身價的最佳舞台。去年他雖曾在春訓遭遇低潮，但在3A托雷多球季中展現了驚人的調整能力，以0.243的打擊率，揮出14發全壘打，繳出0.797的OPS。

廣告 廣告

底特律老虎近日公布春訓名單，旅美好手李灝宇毫無意外地名列其中，更被大聯盟官網點名為老虎隊春訓開營「六大必看」的焦點人物。（圖／悍創運動經紀臉書）

除了職業賽季的卡位戰，李灝宇的國際賽動向也成為話題焦點。在老虎球團放行後，他很有機會入選世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單，並預計將缺席部分春訓行程以投身國家隊備戰。李灝宇本人早已表達強烈為國效力的渴望，盼能藉由WBC舞台累積高強度實戰經驗並提升國際能見度。

若李灝宇確定加入中華隊，本次WBC有望出現張育成、李灝宇、鄭宗哲、龍恩的超豪華內野陣容，也成為球迷們關注的一大看點。

更多FTNN新聞網報導

WBC／中華隊今開選訓會議決定最終30人名單 待2月6日大聯盟官方揭曉

林家正回中職關鍵？葉總直白給答案：若回台選秀「絕對會選」

WBC首戰恐強碰山本由伸先發 曾總：非常興奮

