入列00919新兵添柴火！三大法人爆囤這檔17萬張 華通「4利多齊發」吸金9.43億
入列00919新兵添柴火！三大法人爆囤這檔17萬張 華通「4利多齊發」吸金9.43億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導
台股加權指數17日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%，據證交所籌碼動向，三大法人賣超236.44億。觀察買超個股方面，台新新光金（2887）11月自結稅後淨利52億元，累計前11月獲利339億元，每股盈餘（EPS）1.79元，持續創史上同期新高，加上被4千億級的ETF群益台灣精選高息（00919）納入新成分股，獲得外資、投信聯手進貨，僅自營商站賣方，三大法人合計掃貨17萬907張，由投信主導買超力度，帶動17日股價強漲5.99%、收21.25元，改寫近19年新高。
另外，老牌PCB廠華通（2313）為低軌衛星供應鏈的主要PCB供應商，隨著第4季低軌衛星板進入全年高峰期，公司預期全年低軌衛星（LEO）板的營收將突破155億元，且該檔入列主動式ETF主動統一台股增長（00981A）成分股，受惠馬斯克打造「太空AI資料中心」、SpaceX有望於2026年啟動IPO等題材，華通挾帶4利多消息，17日股價亮燈漲停，收在94.9元，而三大法人也斥資9.43億，入手1萬135張。
據證交所公布資料，三大法人17日個股買超張數排名，第一名為台新新光金（2887），買超17萬907張；第二名、聯電（2303），買超5萬4,294張；第三名、凱基金（2883），買超2萬9,792張；第四名、華邦電（2344），買超2萬7,850張；第五名、力積電（6770），買超2萬3,724張。
接續，第六名、國泰金（2882），買超1萬8,305張；第七名、永豐金（2890），買超1萬8,208張；第八名、玉山金（2884），買超1萬4,427張；第九名、中信金（2891），買超1萬413張；第十名、華通（2313），買超1萬135張。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
更多FTNN新聞網報導
被動元件強勢進攻！光頡「法說會釋利多」緊鎖漲停、鈞寶同步攻頂 這檔回神終結連4黑
遭2檔千億級ETF踢開！投信結帳「這LED大廠」4.02億 清倉00713「3老將」...它挨砍14天
美光財報將開獎！十銓亮燈漲停、這檔「營收年增145%」也開花 世芯-KY噴6%領軍半導體股
其他人也在看
《台北股市》三大法人16日賣超前十大 檔檔萬張砍 電傳6：4
【時報-台北電】台股16日加權指數收27536.66點，跌330.28點或1.19%，總成交值5442.58億元。三大法人賣超710.82億元，其中外資賣超595.01億元，投信、自營商分別買超33.43億元及賣超149.24億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為華新(1605)，賣超3萬9760張，力積電(6770)、群創(3481)名列二、三名，分別賣超3萬6488張及賣超2萬3010張。第四及第五名為華邦電(2344)、旺宏(2337)，其他依序為台泥(1101)、中鋼(2002)、鴻海(2317)、大同(2371)及廣達(2382)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為鴻海(2317)40.22億元、廣達(2382)37.13億元、華邦電(2344)15.90億元。 ●三大法人16日賣超前十名： 1.華新(1605)收29.45元，跌1.45元或4.69%，成交量7.88萬張，三大法人賣超3萬9760張、估11.71億元，為連2日賣超，累計賣超5萬2988張、估1時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
童子賢淡定談墨西哥徵收關稅有矛盾 不解決恐引發外資撤出
在墨西哥宣布2026年起要調高進口關稅後，引發業界一陣討論與觀望，和碩集團董事長童子賢今（17）日出席「2025董事會治理高峰論壇」，於演講前回應墨西哥徵收5-50%進口關稅一事，童子賢指出：「（墨西哥）如果要鼓勵國內發展製造業，卻對外商工廠所進口的原物料課以高關稅，這是一個矛盾的政策！」鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 發起對話
觀察／藍營強推助理費除罪化 自家幕僚戰友都要得罪光
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿國民黨立委陳玉珍近日一次提出中央、地方民代助理費運用修法，雖然強調要明確助理相關權益責任，甚至要「保護助理不成為民代共...FTNN新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 1
低軌衛星噴到外太空！華通攜手「2小兵」強攻漲停 兆赫大漲...昇達科、台揚同步亮燈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股科技股反彈激勵，台股今（17）日加權指數開高震盪，早盤一度強彈逾200點，截至11點45分，暫收27,726.02點、上漲189.3...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
買爆了！大咖全是金主！台灣企業狂撒118億挺「社創」
台灣企業落實ESG（環境、社會、公司治理）已從口號轉向供應鏈的深度實踐。經濟部中小及新創企業署於日前在臺北華山文創園區盛大舉辦「Buying Power 114年度社創暨新創採購獎頒獎典禮」，見證台灣創新責任採購金額累計突破新臺幣118億元的重要里程碑。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
遭2檔千億級ETF踢開！投信結帳「這LED大廠」4.02億 清倉00713「3老將」...它挨砍14天
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%，據證交所籌碼動向，投信買超7.55億。觀察賣超個股方面...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
台積電鉅額交易 爆十張成交漲停價1,575元
台積電（2330）17日股價持續下挫，以1,430元跌5元作收，進一步摜破季線1,432.58元，外資連日提款，17日再賣超9,375張，內資投信及自營商積極加碼，三大法人賣超縮減至4,906張，台積電鉅額交易也有驚喜，有十張成交在當天漲停價1,575元。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
柯佳嬿「切換人格」表情太猛 李沐監獄重逢戲：以為自己可以冷靜一開拍就潰堤
曾敬驊、柯佳嬿主演的影集《如果我不曾見過太陽》二部曲氣勢延燒，上線不到48小時即衝上 Netflix 排行榜第一，並連續4天穩坐冠軍，同步打進台灣、香港週排行榜前十，延續一部曲累積的高度關注與討論度，也讓作品再次成為年底最受矚目的台劇之一。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 1
131億鉅額賠償重擊！三大法人急砍大同1.7萬張...外資、投信、自營商全變心 提款「這檔」11.8億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（16）日終場跌330.28點，以27,536.66點作收，跌幅1.19%，據證交所籌碼動向，三大法人賣超710.82億。觀察賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
12月台股作帳行情 「這十檔」基金淨值創高 短線買作帳行情、長線買AI供應鏈
雖AI泡沫疑慮考驗市場信心，仍有台股基金淨值創高，據嘉實資訊統計，近一周至少十檔台股共同基金淨值創歷史新高，其中「台中銀大發基金」2025年已多次突破前波高點，展現經理人投資研究能力。近期若遇科技大廠財報不如預期，考量各大券商預估2026年AI股獲利年增約23％更勝過往，股市修正視為長線布局時點。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 1
球芽基金中部頒獎典禮 陳文杰勉小球員勇敢追夢
（中央社記者謝靜雯台北17日電）球芽基金推廣偏鄉基層棒球隊閱讀與教育，設置專屬棒球隊申請的獎學金，今年中部年度頒獎典禮由也曾受贈的職棒球星陳文杰擔任嘉賓，勉勵球員們勇敢追夢。中央社 ・ 12 小時前 ・ 2
臺中市政府提升坐蹲廁間設置比例打造無障礙環境
修正「臺中市政府所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」 提升坐蹲廁間設置比例 打造臺中市無障礙環境 臺中市政府為提升本市公有建築物廁所環境品質及落實性別平權，於110年訂定...自立晚報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
主動式ETF規模連3天創高 突破900億
【記者柯安聰台北報導】今年甫問世的主動式台股ETF火熱無法檔，不僅檔數從目前的5檔到即將募集上市的5檔共10檔，規模也是領先台股ETF創高突破900億大關，來到903.29億元。預計加上年底將上市的，...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
11月營收年增885%！威潤「8天飆62%被盯上」慘摜跌停 這2檔「處置首日」齊亮綠燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（17）日開高走低，終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%，盤後共有3檔個股鎖死跌停，其中車載衛星定...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
公車遭控拒載漸凍症病患 新北市府：開罰客運9萬
新北市 / 綜合報導 一名罹患肌肉萎縮漸凍症的胡先生上網控訴，日前他搭乘淡水客運862號公車，結果被司機以電動代步車「沒辦法固定」為由，拒絕他上車，雙方因此起了爭執，胡先生現身還原當下情況，表示當時有跟駕駛說，手上有如何安全固定的影片，但駕駛依舊拒絕讓他上車，對此客運業者坦承疏失，新北市府也將祭出9萬元的高額罰單。公車駕駛熟練的操作無障礙渡板，協助身障乘客搭乘，整個過程不到一分鐘。但一名罹患肌肉萎縮漸凍症的胡先生在網路上發文，說自己遭受到不公平待遇。胡先生當時就是搭乘，淡水客運862號公車，他控訴這名司機，以沒辦法固定電動代步車為由，拒絕讓他上車，漸凍人患者胡先生說：「一直跟他解釋說，我手機裡面有如何固定的照片，然後我之前也有到貴公司，就是淡水客運去做過教育訓練，公司那邊也有如何安全固定這台車的影片，那請他聯絡主管這樣，然後他就堅持不要，然後他就要作勢要開走。」胡先生現身還原當下情況，究竟怎麼一回事，我們來看一下當時的行車記錄器畫面，當事司機說：「本來就是要安全為主啊，沒有辦法固定，我怎麼開車啊，你去投訴，你去投訴算了，罰九萬就罰九萬，我頂多不做就好了。」雙方僵持不下，這名司機把車上乘客都請下車，胡先生回憶，車上有些人對他口出惡言，讓他感到心寒，對此業者坦承是當事司機的疏失，淡水客運業務部副理于嘉騏說：「其實我們後面有一台就馬上，後面有一台車，已經做一個運送的部分，所以實際上是可以的，是這個駕駛人在服務的過程中，有這樣的瑕疵在，在車內的乘客，對他有一些言語攻擊，跟駕駛無關，駕駛從頭到尾語氣是滿和順的。」新北市府交通局運輸管理科股長傅璿華說：「對於駕駛的教育訓練不足，所以導致了駕駛他的認知不一致的狀況發生，那這個部分，我們會請那個業者，要加強駕駛的教育訓練，另外，在拒載身障乘客的部分，最高是可以開罰到9萬元。」新北市府祭出9萬元罰單，對此淡水客運承諾，會加強駕駛的教育訓練，也接受市府處置，不再讓類似事件重新上演。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
記憶體吃緊...豪砸23億擴產！華邦電「目標價上看百元」成交炸242億 這千金股「11月營收創高」重摔8%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（16）日開低走低，終場跌330.28點，以27,536.66點作收，跌幅1.19%，成交金額5258.51億元。觀察今日成交額排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
免錢！芃芃野溪溫泉變冷泉 宜縣府：規劃改建上游陸域
地方中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉，沒人收費，也沒人管泡多久，吸引大批民眾前往泡湯，隨著護岸防汛工程，讓溫泉規模又擴大，亂象頻傳。民視 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
華信航空X球芽基金航空職涯探索 助偏鄉棒球隊孩子圓夢飛翔
【記者 王雯玲／高雄 報導】華信航空長期支持偏鄉學童的教育學習，今(17)日首度與球芽基金合作，舉辦「頒獎典禮台灣好報 ・ 10 小時前 ・ 1
10檔高息債券ETF出列 年化配息率最高衝9％
債息愈來愈香！聯準會2025年連續3度降息，更在12月宣布啟動購債計畫，政策利多加持，債券投資吸引力大增。根據CMONEY統計，截至12月17日，年化實際配息率最高前10名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
AI行情波動大 平衡型基金具優勢
近年來AI成為投資的主旋律，引領美股邁入多頭行情，但科技股在估值來到相對高檔後，近來波動加劇，美國聯準會12月如預期降息，但未來利率政策走向仍待觀察，具有不確定性，面對美股、債市投資機會與挑戰，平衡型基金因攻守兼具，有利達到追求成長並降低波動風險。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話