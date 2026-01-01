入口即化，香而不膩的經典年菜！零失敗功夫菜東坡肉

關於下廚這一條不歸路。

零失敗功夫菜東坡肉

好的東坡肉肥肉入口即化，香而不膩，瘦肉軟嫩入味，一夾就斷，三層次口感令人回味無窮這次做的東坡肉真的非常好吃，做法不難只是要多點耐心慢火燉煮，用鑄鐵鍋燉了快三小時，食譜附上如何上色和自己的小心得，過年非常適合做來當除夕年菜喔！

食材

五花肉, 1.5－2斤

紹興酒, 200克

醬油, 100克

砂糖, 兩大匙

冰糖, 一大匙

青蔥, 2-3根

老薑, 適量

蒜頭, 3-4顆

辣椒（可有可無）, 適量

滷包（可有可無）, 一包

料理步驟





步驟 1：五花肉滾水氽燙20-25分鐘（若是在國外的豬肉較有腥味，可以先跑活水），冷卻後切成約5*5公分的正方形，用棉繩綁緊固定





步驟 2：鍋中放些許油，爆香蒜頭，蔥段，薑片和辣椒，炒香後將辛香料先盛起放置一旁





步驟 3：同鍋放入砂糖2-3大匙，小火慢慢煮至稍微變焦糖色





步驟 4：將綁好的豬肉擦乾水份後放進鍋內，煎至每面上色（一定要擦乾水份，若水份沒乾會爆很多油，要小心別燙到手）





步驟 5：放入炒好的辛香料，再加入紹興酒





步驟 6：加入醬油約100克，冰糖一大匙，以及適量水至蓋過肉塊，放入滷包，大火煮滾後後轉小火悶煮約2-3小時





步驟 7：每20-30分鐘開鍋翻面，確保每面都均勻上色，並視味道增減醬油和冰糖，快燉好時將煮黑的蔥段挑出丟棄





步驟 8：等肉燉軟嫩後轉大火煮滾收汁，醬汁從一開始蓋過五花肉到最後可以收到像下圖一樣或是更少，就差不多完成囉！





步驟 9：盤邊可用燙熟的花椰菜或青江菜裝飾，再淋上煮至濃稠光亮的醬汁，搭配白飯可以一次吃好幾碗～

