入圍金曲11次全槓龜 秀蘭瑪雅罕吐心聲

秀蘭瑪雅分享入圍金曲卻次次摃龜的心情。（中視提供）

「R＆B歌后」秀蘭瑪雅在康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》最新一集再次擔任大來賓，她以經典情歌〈多情多怨嘆〉開場，撼動現場所有人。沉醉在歌聲中的康康忍不住稱讚，「秀蘭瑪雅是前無古人、後無來者，曾經連續11度入圍金曲獎，最高紀錄保持人，槓龜最多次的也是，很難有人再打破這個紀錄！」

許志豪好奇卻也小心翼翼的問道「連續11次入圍，也連續11次槓龜，心情到底是怎樣？」秀蘭瑪雅大方表示，自己在第9次入圍想好得獎感言，「如果得獎我要上去講『我可以長長久久唱歌』，結果槓龜了。到第10次，大家安慰我說『10次不錯喔，十全十美喔』然後又槓龜。第11次，還有人鼓勵我說『國父革命十一次才成功。』結果我還是槓龜了」，她愈挫愈勇的態度讓全場都很佩服。

翁鈺鈞（左）難得穿短裙又秀舞技，令人驚艷。（中視提供）

吳申梅、蕭玉芬演唱〈落山風〉，副歌需要合音老師以「啊」的氣音配合氣氛，愛湊熱鬧的陳隨意、陳孟賢硬在和音時加上「嗯」、「啊」，吳申梅也乾脆請陳孟賢幫忙和聲，結果他一開口「啊」時竟搭配嬌媚扭腰，讓許志豪面露不解地問：「為何和音還要有表情」，陳孟賢解釋，這樣唱才會「到位」，康康也跳出主持公道：「因為有兩個人在那邊鬧，會害人家笑場導致要重錄」。

李子森（左）、杜忻恬演唱茄子蛋的歌曲。（中視提供）

為了完美演出，歌手們不惜額外花時間練習唱跳，翁鈺鈞、陳怡婷在演唱江蕙的〈我愛你〉時特別加入舞蹈，其中翁鈺鈞難得穿著短裙及秀舞技，罕見的表演令康康相當驚艷，「她每次來都穿長裙，很少露腿」，康康還對著許志豪說：「她跟你跳時比較害羞，跟四個帥哥舞群跳就很自然」，陳隨意見縫補上一槍「而且還笑得很燦爛」。

郭婷筠（左起）、吳美琳、蘇宥蓉詮釋〈一想到你呀〉。（中視提供）

另外，李子森演唱〈你怎捨得我難過〉時，秀蘭瑪雅覺得他簡直是王子唱情歌，就好像大學時期學妹看到學長彈吉他唱歌都會忍不住尖叫。郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳詮釋阿妹的〈一想到你呀〉，高音時由吳美琳Solo飆嗓，加上又唱又跳，演出震撼全場，連許志豪都入迷「那高音真的很高，年輕真的是有差」。《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。

