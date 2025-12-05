入圍金馬影帝！《好孩子》變裝皇后「本尊」來台 曝照顧失智母經歷

《好孩子》原型人物阿真來台分享心路歷程。（圖／甲上娛樂提供 ）

新加坡變裝皇后阿真的真實人生故事，透過電影《好孩子》感動全球觀眾，該片入圍金馬獎兩大獎項。電影真實呈現一位變裝皇后照顧失智母親的心路歷程，探討性別認同、家庭和解與自我接納等議題。近日，阿真特別來到台灣參加映後活動，親自分享自己的生命故事，並希望透過這部作品消除社會對變裝皇后的歧視，傳遞溫暖與包容的力量。

電影《好孩子》改編自新加坡變裝皇后阿真的真人真事，完整還原了他的人生歷程以及照顧失智母親的經歷。片中深入探討了性別認同、家庭關係和自我接納等重要議題。在台灣舉辦的映後活動中，阿真表示，像他這樣的人去照顧失智的媽媽，是因為他深知被歧視的感覺。

出演阿真角色的許瑞奇為了這個角色做足了功課，準備時間長達兩年。許瑞奇分享，阿真帶他到後台教導他化妝和穿衣技巧，甚至在阿真需要跑場時，許瑞奇還擔任了他的司機，陪伴他數天的工作行程，深入了解阿真的生活。

許瑞奇（右）在《好孩子》的演出獲得本尊盛讚。（圖／甲上娛樂提供）

對於許瑞奇的演出，阿真給予極高的評價。阿真認為自己與許瑞奇平時說話的方式非常相似，如果滿分是100分，他願意給許瑞奇1000分。當初聽到由許瑞奇飾演自己時，阿真的第一反應是「好加在」，顯示出他對這位演員的信任與認可。

在台灣的映後活動中，阿真特別強調變裝皇后也是有家人的，也是由父母所生的。這個重要訊息希望能讓民眾更加了解變裝皇后群體，消除社會上的歧視。阿真期望透過分享自己的故事和經歷，不僅能夠幫助大家更認識變裝皇后的生活，也能展開對自我的救贖，傳遞溫暖與包容的力量給每一位觀眾。

