入圍金馬影帝！《好孩子》變裝皇后「本尊」來台 曝照顧失智母經歷
新加坡變裝皇后阿真的真實人生故事，透過電影《好孩子》感動全球觀眾，該片入圍金馬獎兩大獎項。電影真實呈現一位變裝皇后照顧失智母親的心路歷程，探討性別認同、家庭和解與自我接納等議題。近日，阿真特別來到台灣參加映後活動，親自分享自己的生命故事，並希望透過這部作品消除社會對變裝皇后的歧視，傳遞溫暖與包容的力量。
電影《好孩子》改編自新加坡變裝皇后阿真的真人真事，完整還原了他的人生歷程以及照顧失智母親的經歷。片中深入探討了性別認同、家庭關係和自我接納等重要議題。在台灣舉辦的映後活動中，阿真表示，像他這樣的人去照顧失智的媽媽，是因為他深知被歧視的感覺。
出演阿真角色的許瑞奇為了這個角色做足了功課，準備時間長達兩年。許瑞奇分享，阿真帶他到後台教導他化妝和穿衣技巧，甚至在阿真需要跑場時，許瑞奇還擔任了他的司機，陪伴他數天的工作行程，深入了解阿真的生活。
對於許瑞奇的演出，阿真給予極高的評價。阿真認為自己與許瑞奇平時說話的方式非常相似，如果滿分是100分，他願意給許瑞奇1000分。當初聽到由許瑞奇飾演自己時，阿真的第一反應是「好加在」，顯示出他對這位演員的信任與認可。
在台灣的映後活動中，阿真特別強調變裝皇后也是有家人的，也是由父母所生的。這個重要訊息希望能讓民眾更加了解變裝皇后群體，消除社會上的歧視。阿真期望透過分享自己的故事和經歷，不僅能夠幫助大家更認識變裝皇后的生活，也能展開對自我的救贖，傳遞溫暖與包容的力量給每一位觀眾。
更多 TVBS 報導
《好孩子》觀眾全看哭！「原型變裝皇后」現身 認證許瑞奇神演技：就是本人
金馬獎2025／張震6度入圍PK張孝全3搶帝座 藍葦華、柯煒林首戰金馬影帝
金馬62／星國男星許瑞奇「大直男」變妖豔女王！ 狂哭6小時險虛脫
中文怪物現身《魔法壞女巫：第二部》亞太首映 紅毯近距離面會亞莉安娜
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 11 小時前 ・ 64
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 76
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 7 小時前 ・ 44
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 35
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 7
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 168
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 3
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 56
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」 自嘲四處飛像空姐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光
內政部以詐騙猖獗為由，宣布封鎖在台灣擁有超過300萬用戶的小紅書APP一年，消息一出引發網友熱議。對此，就有網友翻出過往的統計資料，事實上涉嫌詐騙的社群平台最多的是Facebook，統計的圓餅圖小紅書甚至沒有在上面。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 1 天前 ・ 6
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 5
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4