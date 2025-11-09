入圍金馬影帝！新加坡男神瘦身11公斤成變裝皇后「脫胸罩」喊：好涼快

記者林汝珊／台北報導

許瑞奇（右）主演《好孩子》與導演王國燊。（圖／記者趙于瑩攝影）

新加坡演員許瑞奇主演電影《好孩子》入圍本屆金馬獎最佳男主角，他與導演王國燊今（9日）來台宣傳並接受訪問。許瑞奇笑說原本完全沒預期入圍，「我是一個很隨緣的人，沒抱太大期望。」後來收到入圍消息經紀人更直接在會議室激動到失控，讓他哭笑不得。

許瑞奇在《好孩子》中飾演一位變裝皇后，為了呈現完美體態，他狠心從70公斤瘦到59公斤，定妝的時候更被自己給美到，透露那陣子為了不讓肌肉線條露出，都只能不停喝湯、喝水。

許瑞奇在《好孩子》化身變裝皇后。（圖／記者趙于瑩攝影）

回想拍攝初期，許瑞奇笑說第一次試衣服試穿胸罩相當尷尬，「後來想說算了啦，讓大家隨便看吧！」但覺得太熱了趕快脫掉，還覺得很涼快。

此外，許瑞奇也花了不少時間穿高跟鞋訓練，「兩三個禮拜時間穿高跟鞋練習，花了不短的時間。」他坦言最難戒的是那股「態度」，被問是有點Bitch的感覺嗎？他直喊「沒錯」。導演王國燊則大讚：「他原本是個超直男，反應慢、很後知後覺，但這次演出需要瞬間反應、性感又敏銳。」

許瑞奇憑《好孩子》入圍本屆金馬影帝。（圖／記者趙于瑩攝影）

