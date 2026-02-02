入坑《七大罪：Origin》！對新手超友善的開放世界 RPG
嘻嘻到 2026 台北國際電玩展的 PlayStation® by Acer Gaming 攤位，我其實只是想試玩一下，結果一坐下來、一拿起手把，我就知道，「完了，我要入坑了！」這款遊戲真的會讓你捨不得離開～
這次我實際體驗的是《七大罪：Origin》的 PlayStation®5 試玩版本，而且支援繁體中文，對台灣玩家來說真的超加分，理解更順暢～先前情提要一下背景，《七大罪：Origin》改編自全球銷量超過 5,500 萬冊的日本漫畫與動畫《七大罪》，但它不是單純重講原作故事，而是把時間線設定在《七大罪》和《啟示錄四騎士》之間，用全新的冒險角度，帶玩家探索更完整的布里塔尼亞大陸，所以就算你不是原作粉絲，也可以直接玩、直接懂哦！
（圖片來源：Netmarble ）
在開放世界裡，我自由了！
遊戲一開始就會讓你選擇「故事模式」或「開放世界模式」，我完全沒有猶豫，直接選開放世界，畢竟我就是那種喜歡亂跑、喜歡探索的人
（圖片來源：Netmarble ）
畫面一拉開，地圖鋪在眼前，你可以去任何地方，想往哪走就往哪走，我今天實際跑不少區域，其中讓我印象很深刻的，就是大型苔蘚精靈棲息地，這裡真的不得不誇一下美術，綠油油的草地搭配光影流動，看起來美到有點不真實，如果你是很在意畫風和氛圍的玩家，這款你一定會喜歡
（圖片來源：Netmarble ）
（圖片來源：Netmarble ）
（圖片來源：Netmarble ）
而且地圖標示非常清楚，到處都是探索點和任務提示，但它不會逼你一定要先做什麼，你可以照自己的節奏慢慢來，想打怪就打怪，想跟角色聊天就聊天，指引相當清楚，對新手非常友善
其實我有感受到，官方真的很認真在做「完全實現的開放世界」，不是只有主線可以跑，而是透過冒險、探索和收集，讓你體驗整個世界，像是可以在不同地圖自由漫遊，探勘洞穴、發現隱藏空間，或單純跑去打魔物都可以，而且每個角色也都有不同的冒險技能，如果用對英雄，探索起來真的會快很多，也更順暢
順便分享一下～我在探索的時候，覺得差別滿明顯的，像崔斯坦能隨意搬動物體，豪瑟可以跳得又高又遠，提歐蕾則具有強大飛行技能，懂得切換角色，真的會輕鬆很多
（圖片來源：Netmarble ）
英雄快速編組，戰鬥切換快又爽！
在 《七大罪：Origin》裡，玩家可以先快速編出一支由四位英雄組成的小隊，在探索和戰鬥過程中，可以隨時切換角色～而且每一位英雄的攻擊節奏和手感都不一樣，有的打起來流暢、有的力量感十足
（圖片來源：Netmarble ）
戰鬥風格也可以依照情況即時調整，每位英雄都能裝備三種不同武器，技能和必殺技也會跟著武器類型產生變化，例如崔斯坦裝備雙劍時，能以高速連擊進行快速攻擊，必殺技會變成從天而降的隕石型攻擊，而換成大劍後，雖然出手速度較慢，但攻擊力明顯提升，必殺技也會變成直線重擊，並擊退敵人，整個戰鬥節奏完全不同
（圖片來源：Netmarble ）
至於「合技」的部分，超酷炫～特定英雄組合能觸發「合技」，像豪瑟施放龍捲風時，如果吉拉 同時發射火焰，攻擊就會進化成火焰龍捲風，畫面更豐富，傷害度也直接升級，讓戰鬥不只是單純爽而已，還多了策略思考的空間，這點真的比我一開始想像得還要有深度，也正是這樣，才會讓人一直想嘗試不同搭配
（圖片來源：Netmarble ）
飛上天空的那一刻，我還以為自己是馴龍高手
一定要分享我今天最愛的一段，飛行坐騎～我選的是雪山的遠古飛鷹，坐上去的瞬間，鏡頭往後一拉，翅膀張開，整個世界直接從腳下展開，那個畫面真的讓我聯想到《馴龍高手》，在天空翱翔的感覺超暢快
一開始知道飛行有時間限制，我其實有點難過，但後來發現只要飛進特定的圓形光環裡，時間就不會消耗，瞬間安心很多，而且取消騎乘只要一鍵，操作完全不卡，一路飛在森林上空，看著底下的樹海，心情真的會不自覺變好～官方其實也有多元移動設計，不只飛行，還能潛水、水下探索，這次試玩真的只是讓我先嚐到一小部分而已，齁呦～打字打到現在又很想繼續玩了啦～
（圖片來源：Netmarble ）
（圖片來源：Netmarble ）
（圖片來源：Netmarble ）
生活感讓《七大罪：Origin》更有靈魂！
這個遊戲最觸動我的地方，在於《七大罪：Origin》裡面有很多極具生活感的設計，就像分裂出一個平行宇宙，你可以採集木材、礦石，也能潛到水下捕捉生物，甚至連「釣魚」都設計地很細緻，把誘餌丟到水裡，等到水下生物真的上鉤之後，還要拉鋸一下，不是那種隨便按一按就結束的玩法
（圖片來源：Netmarble ）
更有趣的是，魔物的行為還會跟時間和天氣產生變化，像熊人在夜晚可能會拿著火把巡邏，或乾脆直接睡覺，而森林飛蛾只會在夜間出現，這種小細節會讓人感覺遊戲裡的世界是真的存在
最愛始祖龍聖地，美到讓人窒息
如果說哪個地方讓我直接愛上這款遊戲，那一定是始祖龍聖地！一踏進去，整個色調瞬間冷下來，完全正中我喜好，腳下是冷色系岩地，遠方的地形破碎又荒涼，一路延伸進黑暗裡，整個世界被紫藍色的霧氣包圍，安靜到讓人有點不安，那種壓迫感就像暴風雨來臨前的停滯，我真的超愛這種詭譎又神秘的氛圍～
前方還潛伏帶有紫色能量的怪物，明明知道很危險，卻還是會忍不住往前走，這種奇異又未知的沉浸式體驗，真的做得非常到位
（圖片來源：Netmarble ）
紅色魔神登場！我來挑戰你！
我的願望就是可以挑戰大魔王，結果說魔王～魔王到～我真的遇到紅色魔神，雖然他不是最終 BOSS，但那個體型和力量感真的很誇張，看起來隨時都會把我壓扁！正式開啟 BOSS 戰之後，壓迫感直接拉滿，技能範圍會先用提示顯示出來，但我還是太嫩了，很快就被打死，不是欸，這麼大隻我真的打不過！不過就算失敗，其實也不會有太大的挫折感，因為你很清楚知道，下次可以怎麼躲、什麼時候換角色，新手玩家真的不用太擔心！
（圖片來源：Netmarble ）
只玩一下下！我就上手啦
老實說，我今天整個試玩時間其實不長，但到後面我已經能順順地探索、戰鬥、切換英雄、騎乘坐騎，完全沒有那種迷失在遊戲裡的焦慮感～這也是我覺得《七大罪：Origin》最厲害的地方，世界觀很大、玩法很多，但門檻真的不高，不管你是不是原作粉絲，都能很自然地被帶進這個世界
（圖片來源：Netmarble ）
（圖片來源：Netmarble ）
好多人排隊！集體入坑《七大罪：Origin》
而且一定要說一下，當天現場試玩的人真的超多！攤位前人潮從沒斷過，手把一放下，馬上就有人接著玩，每個人臉上都超興奮～旁邊不時還會聽到討論聲、驚呼聲，大家都在分享自己剛剛探索到什麼、打到什麼怪，根本就是集體入坑～這款遊戲真的不是只有我一個人玩到不想走，是現場大家都捨不得離開～
小結
《七大罪：Origin》預計在 2026 年 3 月於 PlayStation®5、Steam 與行動裝置平台同步推出，如果你喜歡在廣大的遊戲世界裡自由探索，也喜歡挑戰不同魔物，又不想一開始就被系統嚇跑，這一款真的可以放心入坑，嘻嘻大推特推！
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
不到六千元的手機？三星 Galaxy A07 5G ：6000mAh 超大電量簡直是追劇神器！
《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱！
開箱｜Garmin Edge 850 GPS 自行車錶！搭配 Varia RCT715 讓新手車友也能安心上路！守護全方位安全與訓練神器
出門｜寶島眼鏡跨入 AI 穿戴新時代，Rokid 智慧眼鏡全台首賣亮相
連 2 倍速都要收費？YouTube 是測試新功能，還是為了對免費用戶發出「訂閱誘惑」？
其他人也在看
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業