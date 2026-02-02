入坑《七大罪：Origin》！對新手超友善的開放世界 RPG

嘻嘻到 2026 台北國際電玩展的 PlayStation® by Acer Gaming 攤位，我其實只是想試玩一下，結果一坐下來、一拿起手把，我就知道，「完了，我要入坑了！」這款遊戲真的會讓你捨不得離開～

這次我實際體驗的是《七大罪：Origin》的 PlayStation®5 試玩版本，而且支援繁體中文，對台灣玩家來說真的超加分，理解更順暢～先前情提要一下背景，《七大罪：Origin》改編自全球銷量超過 5,500 萬冊的日本漫畫與動畫《七大罪》，但它不是單純重講原作故事，而是把時間線設定在《七大罪》和《啟示錄四騎士》之間，用全新的冒險角度，帶玩家探索更完整的布里塔尼亞大陸，所以就算你不是原作粉絲，也可以直接玩、直接懂哦！

（圖片來源：Netmarble ）

在開放世界裡，我自由了！

遊戲一開始就會讓你選擇「故事模式」或「開放世界模式」，我完全沒有猶豫，直接選開放世界，畢竟我就是那種喜歡亂跑、喜歡探索的人

（圖片來源：Netmarble ）

畫面一拉開，地圖鋪在眼前，你可以去任何地方，想往哪走就往哪走，我今天實際跑不少區域，其中讓我印象很深刻的，就是大型苔蘚精靈棲息地，這裡真的不得不誇一下美術，綠油油的草地搭配光影流動，看起來美到有點不真實，如果你是很在意畫風和氛圍的玩家，這款你一定會喜歡

（圖片來源：Netmarble ）

（圖片來源：Netmarble ）

（圖片來源：Netmarble ）

而且地圖標示非常清楚，到處都是探索點和任務提示，但它不會逼你一定要先做什麼，你可以照自己的節奏慢慢來，想打怪就打怪，想跟角色聊天就聊天，指引相當清楚，對新手非常友善

其實我有感受到，官方真的很認真在做「完全實現的開放世界」，不是只有主線可以跑，而是透過冒險、探索和收集，讓你體驗整個世界，像是可以在不同地圖自由漫遊，探勘洞穴、發現隱藏空間，或單純跑去打魔物都可以，而且每個角色也都有不同的冒險技能，如果用對英雄，探索起來真的會快很多，也更順暢

順便分享一下～我在探索的時候，覺得差別滿明顯的，像崔斯坦能隨意搬動物體，豪瑟可以跳得又高又遠，提歐蕾則具有強大飛行技能，懂得切換角色，真的會輕鬆很多

（圖片來源：Netmarble ）

英雄快速編組，戰鬥切換快又爽！

在 《七大罪：Origin》裡，玩家可以先快速編出一支由四位英雄組成的小隊，在探索和戰鬥過程中，可以隨時切換角色～而且每一位英雄的攻擊節奏和手感都不一樣，有的打起來流暢、有的力量感十足

（圖片來源：Netmarble ）

戰鬥風格也可以依照情況即時調整，每位英雄都能裝備三種不同武器，技能和必殺技也會跟著武器類型產生變化，例如崔斯坦裝備雙劍時，能以高速連擊進行快速攻擊，必殺技會變成從天而降的隕石型攻擊，而換成大劍後，雖然出手速度較慢，但攻擊力明顯提升，必殺技也會變成直線重擊，並擊退敵人，整個戰鬥節奏完全不同

（圖片來源：Netmarble ）

至於「合技」的部分，超酷炫～特定英雄組合能觸發「合技」，像豪瑟施放龍捲風時，如果吉拉 同時發射火焰，攻擊就會進化成火焰龍捲風，畫面更豐富，傷害度也直接升級，讓戰鬥不只是單純爽而已，還多了策略思考的空間，這點真的比我一開始想像得還要有深度，也正是這樣，才會讓人一直想嘗試不同搭配

（圖片來源：Netmarble ）

飛上天空的那一刻，我還以為自己是馴龍高手

一定要分享我今天最愛的一段，飛行坐騎～我選的是雪山的遠古飛鷹，坐上去的瞬間，鏡頭往後一拉，翅膀張開，整個世界直接從腳下展開，那個畫面真的讓我聯想到《馴龍高手》，在天空翱翔的感覺超暢快

一開始知道飛行有時間限制，我其實有點難過，但後來發現只要飛進特定的圓形光環裡，時間就不會消耗，瞬間安心很多，而且取消騎乘只要一鍵，操作完全不卡，一路飛在森林上空，看著底下的樹海，心情真的會不自覺變好～官方其實也有多元移動設計，不只飛行，還能潛水、水下探索，這次試玩真的只是讓我先嚐到一小部分而已，齁呦～打字打到現在又很想繼續玩了啦～

（圖片來源：Netmarble ）

（圖片來源：Netmarble ）

（圖片來源：Netmarble ）

生活感讓《七大罪：Origin》更有靈魂！

這個遊戲最觸動我的地方，在於《七大罪：Origin》裡面有很多極具生活感的設計，就像分裂出一個平行宇宙，你可以採集木材、礦石，也能潛到水下捕捉生物，甚至連「釣魚」都設計地很細緻，把誘餌丟到水裡，等到水下生物真的上鉤之後，還要拉鋸一下，不是那種隨便按一按就結束的玩法

（圖片來源：Netmarble ）

更有趣的是，魔物的行為還會跟時間和天氣產生變化，像熊人在夜晚可能會拿著火把巡邏，或乾脆直接睡覺，而森林飛蛾只會在夜間出現，這種小細節會讓人感覺遊戲裡的世界是真的存在

最愛始祖龍聖地，美到讓人窒息

如果說哪個地方讓我直接愛上這款遊戲，那一定是始祖龍聖地！一踏進去，整個色調瞬間冷下來，完全正中我喜好，腳下是冷色系岩地，遠方的地形破碎又荒涼，一路延伸進黑暗裡，整個世界被紫藍色的霧氣包圍，安靜到讓人有點不安，那種壓迫感就像暴風雨來臨前的停滯，我真的超愛這種詭譎又神秘的氛圍～

前方還潛伏帶有紫色能量的怪物，明明知道很危險，卻還是會忍不住往前走，這種奇異又未知的沉浸式體驗，真的做得非常到位

（圖片來源：Netmarble ）

紅色魔神登場！我來挑戰你！

我的願望就是可以挑戰大魔王，結果說魔王～魔王到～我真的遇到紅色魔神，雖然他不是最終 BOSS，但那個體型和力量感真的很誇張，看起來隨時都會把我壓扁！正式開啟 BOSS 戰之後，壓迫感直接拉滿，技能範圍會先用提示顯示出來，但我還是太嫩了，很快就被打死，不是欸，這麼大隻我真的打不過！不過就算失敗，其實也不會有太大的挫折感，因為你很清楚知道，下次可以怎麼躲、什麼時候換角色，新手玩家真的不用太擔心！

（圖片來源：Netmarble ）

只玩一下下！我就上手啦

老實說，我今天整個試玩時間其實不長，但到後面我已經能順順地探索、戰鬥、切換英雄、騎乘坐騎，完全沒有那種迷失在遊戲裡的焦慮感～這也是我覺得《七大罪：Origin》最厲害的地方，世界觀很大、玩法很多，但門檻真的不高，不管你是不是原作粉絲，都能很自然地被帶進這個世界

（圖片來源：Netmarble ）

（圖片來源：Netmarble ）

好多人排隊！集體入坑《七大罪：Origin》

而且一定要說一下，當天現場試玩的人真的超多！攤位前人潮從沒斷過，手把一放下，馬上就有人接著玩，每個人臉上都超興奮～旁邊不時還會聽到討論聲、驚呼聲，大家都在分享自己剛剛探索到什麼、打到什麼怪，根本就是集體入坑～這款遊戲真的不是只有我一個人玩到不想走，是現場大家都捨不得離開～

小結

《七大罪：Origin》預計在 2026 年 3 月於 PlayStation®5、Steam 與行動裝置平台同步推出，如果你喜歡在廣大的遊戲世界裡自由探索，也喜歡挑戰不同魔物，又不想一開始就被系統嚇跑，這一款真的可以放心入坑，嘻嘻大推特推！

