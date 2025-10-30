入境不分紅綠線！石崇良：關務署將採同等查核措施

衛福部長石崇良表示，除食藥署落實邊境查驗外，關務署也將對入境旅客不分來自疫區或非疫區，不分紅綠線都採取同等查核措施，以強化邊境管理。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林志怡／台北報導〕台中養豬場日前出現非洲豬瘟確診案例，中央政府持續採取系列措施，且針對邊境相關管制，衛福部長石崇良表示，除食藥署落實邊境查驗外，關務署也將對入境旅客不分來自疫區或非疫區，不分紅綠線都採取同等查核措施，以強化邊境管理。

石崇良今日上午出席立法院衛環委員會，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。

對於輸入食品管理，石崇良指出，國外食品運送方式多元，無論輸入方式，都適用「食品安全衛生管理法」，需向食藥署申請輸入查驗，符合規定才可輸入，民眾自國外輸入、個人食用的一般食品，單項次以6公斤及1000美元以下為限，可免申請食品輸入查驗，但經相關部會禁止輸入的品項仍不得輸入。

另石崇良說，邊境所有攜入、輸入物品都會經過查核，主要方式包括X光與開箱稽核，主要由關務署執行，而機場等過去會依據旅客來自非洲豬瘟疫區或非疫區，區分為紅線與綠線，也提供來自非疫區的旅客「綠牌(免檢識別卡)」，但現在配合關務署措施，「一律同等查核」以強化邊境管理。

農業部則於專題報告中指出，防檢署與財政部關務署、行政院海巡署已建立溝通機制協同合作，嚴查入境旅客、貨櫃貨物、國際快遞郵包及岸際漁船，防堵海外疫病藉走私檢疫物傳入，也落實查核管制國際飛機航班及郵輪廚餘銷燬程序。

報告中也提到，防檢署自2018年起建立早期預警機制，採樣檢驗旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入的豬肉產品，截至2025年10月23日已檢測9511件樣本，其中997件呈病毒核酸陽性，來自中國、越南、泰國、馬來西亞等高風險國家，均已納入規劃機動調整管制措施，如加強檢疫犬組執勤等。

