入境卡列China（Taiwan）不只韓國？他酸爆青鳥：可不去這些國家旅遊

韓國今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，外交部日前表示會全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中；外交部更稱已數次向韓方嚴正關切並交涉。對此，韓國外交部重申，增進韓台間非官方合作的基本立場不變。媒體人「文翔政論」表示，不知道還有多少個國家也用CHINA （TAIWAN）呢，愛國青鳥這一欄若填不下去，可以不去這些國家旅遊，但不要意氣用事把所有人拖下水。

「文翔政論」13日在臉書粉專發文表示，最近韓國把台灣標示成CHINA （TAIWAN），我們的外交部突然變成戰狼外交部，說要全面檢視對韓關係，以為人家會緊張，結果給韓國人碰了個軟釘子，人家根本不甩你，現在開始有側翼起鬨說要改以「漢城」來稱「首爾」。

「文翔政論」接著表示，看我們外交部這麼勇猛，給外交部工作人員加個班好了，他PO的這張圖，可不是韓國入境卡喔，這可是越南簽證申請表，不知道還有多少個國家也用CHINA （TAIWAN）呢，外交部要檢視與多少國家的關係呢？

「文翔政論」更點出，話說南韓至少還用PR來區分，如果中華民國是中國的話，這件事簡單就結束了，其他國家乾脆不區分又要怎麼辦？大家都知道台灣外交處境艱難，國際現實如此，一直以來跟很多國家都是非官方關係，外交部現在不知道哪來的底氣這麼嗆，連友好國家都要雞蛋裡面挑鋼筋，逼人家政治選邊，要人家做艱難選擇。而愛國青鳥這一欄若填不下去，可以不去這些國家旅遊，但不要意氣用事把所有人拖下水。

