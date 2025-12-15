入境卡列China（Taiwan）不只韓國？ 資深媒體人揭1背後真相：不要意氣用事

韓國電子入境卡因將台灣列China（Taiwan）掀起關注。（翻攝自e-arrivalcard網站）

韓國今年2月全面實施電子入境卡（E-Arrival Card），但在台灣在國家分類中被標示為「China（Taiwan）」，對此外交部稱已數次向韓方嚴正關切並交涉，並撂下重話「要全面檢視對韓關係」。不過媒體人「文翔政論」則揭1真相，批愛國青鳥這一欄填不下去，可以不去這些國家旅遊，「但不要意氣用事把所有人拖下水」。

入境卡列China（Taiwan）不只韓國？

媒體人「文翔政論」則在臉書發表個人看法，直言最近韓國把台灣標示成CHINA （TAIWAN），我們的外交部突然變成戰狼外交部，說要全面檢視對韓關係，以為人家會緊張，卻沒想到被韓國人碰了個軟釘子，「人家根本不甩你，現在開始有側翼起鬨說要改以『漢城』來稱『首爾』」。

「文翔政論」也PO出「越南簽證申請表」，直言除了韓國「不知道還有多少個國家也用CHINA （TAIWAN）呢，外交部要檢視與多少國家的關係呢？」並進一步表示，南韓至少還用PR來區分，若中華民國是中國的話，這件事簡單就結束了，「其他國家乾脆不區分又要怎麼辦？大家都知道台灣外交處境艱難，國際現實如此」，坦言一直以來跟很多國家都是非官方關係，如今外交部現在不知道哪來的底氣這麼嗆，「連友好國家都要雞蛋裡面挑鋼筋，逼人家政治選邊，要人家做艱難選擇」，批評愛國青鳥這一欄若填不下去，可以不去這些國家旅遊，「但不要意氣用事把所有人拖下水」。

台韓關係密切？

事實上，台灣與南韓往來日益密切，據今（2025）年前9個月，台人赴南韓旅遊有136萬多人次；南韓旅客來台則是69萬多人次；台韓貿易逆差去（2024）年高達229億美元，雙方往來密切，不過近日因入境卡系統被列「中國（台灣）」引發關注，除了外交部撂狠話，將重新檢視與韓國政府的關係外，不少網友也在大酸要用「漢城」來稱「首爾」，甚至揚言抵制赴韓旅遊。

