入境卡把台灣標為中國！賴清德喊話尊重台灣 南韓外交部回應了

國際中心／游舒婷報導

韓國宣布廢止紙本入境卡，今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈，總統賴清德10日再度喊話，希望韓國可以尊重台灣人民的意志，對此，韓國外交部也回應了。

總統賴清德10日就韓國入境標示事件再度喊話韓國政府。（圖／翻攝畫面）

根據韓媒《NEWSIS》報導，南韓外交部11日就台灣政府多次要求修正韓國電子入境申報系統中，將台灣標示為「中國（台灣）」一事回應表示，韓方一貫維持「強化韓台之間非官方、務實合作」的立場，未來也會在此基礎上持續推動雙方合作。

外交部發言人朴日（박일）在例行記者會上指出，韓方將在既有原則下處理相關問題，並強調「與台灣的務實合作將會持續推動」。

台灣外交部本月3日曾發布聲明，指出韓國電子入境申報表在「出發地」或「下一目的地」欄位，把台灣標註為「中國（台灣）」，不僅與事實不符，也可能讓台灣旅客感到困惑與不便，對此表達強烈不滿。

針對此事，《朝鮮日報英文網》引述漢陽大學引述漢陽大學國際地域研究院教授姜俊榮（Kang Jun-young，譯音）的說法分析，這件事情可能是台灣在試探南韓有關「台灣有事論」的相關立場。

而先前韓媒報導相關事件時，韓國網友的反應多數認為，應該要馬上做出更正，更形容此事是一場「外交災難」，顯現出現在韓國民眾反中的聲浪。

