入境卡標「中國台灣」總統喊話：盼尊重！韓外交部回應了

日前有網友發現南韓電子入境卡在「出發地」欄位與「下一目的地」欄位，將台灣列為「中國台灣」（CHINA TAIWAN），引發許多台人不滿，我國外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅速更正，對此，南韓外交部先是回應「仍與台灣持續增進非官方實質合作的一貫立場」，並稱國籍標示方式會「綜合考量各種層面因素」，持續與相關部門協商。對此，我國總統賴清德也喊話呼籲南韓尊重台灣人民意志。南韓外交部二度回應「南韓與台灣之間雖無邦交，但雙方維持非官方的實質合作一向穩定，此立場並無改變」。

台灣外交部多次要求南韓政府更改電子入境卡名稱，南韓至今仍未進行更正。（圖／擷取自外交部YouTube）根據韓媒《紐西斯通訊社》報導指出，針對南韓電子入境卡將台灣列為「中國台灣」，台灣外交部多次要求南韓政府更改電子入境卡名稱，賴清德總統日前也呼籲，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域和平，並促進區域繁榮發展。對此，南韓外交部發言人朴一在今天（11日）例行記者會回應，韓方始終維持增台、韓之間非官方實質合作的既定立場，「未來仍持續增進（和台灣之間）的實質合作，在此一基本立場下（推動合作）」。

電子入境卡「台灣被列入中國」賴總統喊話：盼尊重！南韓外交部2度回應了

國台辦發言人陳斌華針對南韓的回應予以支持，強調「一個中國是國際關係的基本準則」。（圖／擷取自國務院台辦臉書）

我國外交部今年3月就發表聲明指出，南韓政府在電子入境申報系統將台灣標註為「中國（台灣）」，不僅與事實不符，還可能給台灣民眾帶來混亂與不便」，對於這樣不友善的行為深感遺憾與失望，已多次通過台灣駐韓代表要求韓國政府修正，但始終未收到正式答覆。總統賴清德也公開表達遺憾，希望南韓政府可以尊重台灣人民的意志；另一方面，中國政府則對於南韓現行處了方式給予支持的立場，國台辦發言人陳斌華表示，「一個中國是國際關係的基本準則，也是國際社會的普遍共識」。南韓外交官表示「我們正在密切監測媒體報導和最新情況，並在考慮各種情境下進行研究評估」。

