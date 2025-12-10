入境卡標CHINA不改！王定宇籲政府採進一步措施 讓韓國知道錯誤要付出代價

韓國入境卡標「China（Taiwan）」王定宇表示，若韓國執迷不悟，建議政府採取進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列示為「CHINA （TAIWAN」」，外交部及駐韓國代表處已多次關切交涉，要求更正，但韓國政府迄仍未正面回應。對此，民進黨立委王定宇今（10）日表示，若韓國仍執迷不悟，建議政府審慎思考，採取進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。

王定宇表示，韓國政府入境卡錯誤的把台灣置於中國項下，此舉既非事實，且是嚴重的外交錯誤，連韓國民眾都認為韓國政府丟臉丟到國際上，台灣外交部持續進行交涉並表達抗議，但截至目前為止，這個錯誤仍未被改正。他建議，台灣應該思考對韓國採取進一步的因應措施，讓韓國政府感受到台灣的不滿、抗議。

王定宇提及，美國國務院已經載明，台灣是獨立於中華人民共和國之外的政治實體；日本在二戰後至今都一再表明，日本無權對台灣的歸屬法律定位表達意見，而台灣人民在進行總統大選的民主活動，也一再證明台灣不隸屬於中國，台灣主權屬於中華民國台灣全體人民。

王定宇強調，種種實例及國際上的措施，都證明韓國此舉既非事實且極度不適當，在外交部持續表達抗議交涉後，若韓國政府仍執迷不悟，基於維護國家尊嚴、主權，他建議台灣政府審慎思考，如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道，「這個錯誤是要付出代價的」，他將持續關心並要求到韓國改正為止

