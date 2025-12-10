入境卡爭議掀「限韓令」？ 台韓往來密切「難分手」

韓國電子入境卡爭議，外交部表示將重新檢視台韓關係。（示意圖／東森新聞）





韓國電子入境卡爭議，外交部表示將重新檢視台韓關係，讓外界關注是否會禁止韓團，或影響台韓往來。但事實上，光是台韓間的觀光交流，這幾年非常密切，除了韓國人愛買台灣伴手禮，台灣人也愛到韓國旅遊、做醫美，韓國藝人更是一天到晚來台，舉辦活動、開演唱會，再加上台灣在AI領域必須仰賴韓國的記憶體，台韓根本難以切割。

韓國旅客來到大賣場，第一個放進購物車的是啤酒，台灣威士忌、啤酒紅到韓國，成了來台必買伴手禮，連大賣場標價都附上韓元價格。

廣告 廣告

韓國來台旅客：「在韓國的旅遊評論推薦，大家都說（啤酒）是必買，鳳梨酥非常棒，crazy，每天喝2杯珍珠奶茶。」

除了鳳梨酥要囤貨，韓國人也愛買台灣茶葉，日常用品牙膏牙線棒也是必備，甚至遊覽車直接停路邊，韓國旅遊團帶隊進賣場大採購，最近台韓交流頻繁，不少台灣人也愛到韓國玩。

民眾：「我想去首爾，因為醫美便宜，身邊很多朋友，也很喜歡去韓國，大家都很喜歡去韓國，在這邊（台灣）也看到很多韓國人。」

韓國入境卡爭議，有人擔憂影響台韓往來，但事實上多數人都認為，韓國人多少知道台灣跟中國人不同，台韓2國更是難以切割。韓國相關單位統計，去年到韓國接受醫美療程的台灣旅客占比7.1％，僅次日、中、美，台灣旅客更是南韓的第三大客源國，預估今年台灣旅客有機會達到160萬人次，創下歷史新高，但除了觀光往來，韓國也不斷將市場深入台灣。

韓團TWICE：「123LETSGO。」

TWICE高雄演唱會2天帶來5億商機，再加上BLACKPINK，2團就達到近10億元，台韓雙方互相創造經濟價值，再來科技面也密不可分。

財經專家邱敏寬：「在AI這個領域的話，就是（各國）下單過來，我們在我們台灣的組裝，可是我們在記憶體這塊，我們是需要韓國的。」

台灣是Ai伺服器生產重鎮，必須進口韓國HBM高頻寬記憶體，才能完成組裝，進口韓國記憶體，參考去年第三季金額，達59.63億美元，從觀光文化到AI領域，台灣韓國根本難分難捨。

更多東森新聞報導

獨家／897公車黃色扶手「掉漆」 韓國人吐槽：要買油漆塗

北韓22歲男聽K-POP 遭6狙擊手連轟...脫北者目睹恐怖過程

愛爾麗醫療集團 「首」先宣告落髮解方新標準

