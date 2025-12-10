入境卡爭議文化部是否禁韓星？李遠表態了

李遠表示，文化部會讓台灣有文化主體性，外界自然就知道台灣跟中國不同。資料照，李政龍攝



韓國電子入境卡將台灣列為中國，外交部表示對韓國不友善列示感到不滿及失望，然而韓國流行娛樂風靡全球，我文化部是否採取反制？文化部長李遠今天（12/10）表示，會盡最大努力，做出台灣的文化主體性，用特色與中國區隔。

李遠今天赴立院教委會報告前接受媒體訪問，被問到文化部是否會做一些禁止韓星跟文化的動作？李遠表示，針對有立委想反制韓國，就文化部立場來講，台灣跟韓國之間文化上的交流比過去多很多，文策院才剛剛跟韓國最大集團CJ ENM簽了約，一起拍影視作品，而且是要拍以台灣為主的影視作品。

李遠指出，文學方面，他也看到大量台灣文學作品取代了來自中國的文學作品，翻譯成韓文，「韓國人對台灣的興趣，在這兩年非常的高，也非常能夠區隔台灣就是台灣，中國就是中國」。

李遠表示，以產業方面來說，文化部最大的功能，就是讓台灣有文化主體性，藉著文化外交，透過台灣的特色去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。

