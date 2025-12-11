入境卡錯誤標示「中國（台灣）」 南韓外交部回應了

南韓外交部回應入境卡錯誤列示「CHINA （TAIWAN）」一事。（示意圖，PhotoAC）

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統「出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣列為 「CHINA （TAIWAN）」，總統賴清德10日表示「希望韓國可以尊重台灣人民的意志」，多家韓媒跟進報導。南韓外交部今（11日）正式回應，稱韓方「堅持推動韓台非官方、實質合作的立場」。

南韓外交部發言人朴日（譯音）11日在例行記者會，就台灣要求更改標示回應，稱韓方「一貫堅持在韓台之間推動非官方、實質合作的既有立場」，強調今後也將與台灣持續推動實質合作，並在這個立場下處理相關問題。

對於入境卡一事，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪日前透露，近期我方除了要求韓國盡快更正，也同時注意到雙方存在巨額貿易逆差，因此外交部會全面重新檢視與韓國政府的關係，正在研議可行的因應方案。





