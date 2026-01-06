入境台灣！石平：告訴世界台灣就是獨立國家

▲日本參議員石平今日受邀搭機抵台，受訪時疾呼這證明中華人民共和國與中華民國毫無關係。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.06）

[NOWnews今日新聞] 日本參議院議員石平其過去出生於中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期發表反共言論被中共制裁禁止本人及直系親屬入境中國。今（6）日其受邀訪台，下機後直呼非常高興也非常激動，自己被中共制裁不得入境，今天來台證明台灣絕對不是中國的一部分，高呼「告訴世界台灣就是一個獨立的國家！」

石平今日上午11時許搭機抵台，下機後隨即受訪表示，踏上台灣國土非常高興也非常激動，因為中共對他進行制裁，不讓他入境中國，那今天能夠順利地進入台灣國境，進入中華民國的國境，就充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家。

廣告 廣告

石平重申，台灣絕對不是中國的一部分。台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國的中國，沒有一毛錢的關係，今天來到台灣首先就是要證明這一點，「告訴世界台灣就是一個獨立的國家！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

石平訪台中共氣炸 郭國文：凸顯高市戰略帶動日本表態

評石平訪台「必有刺激言論」 邱毅氣壞轟漢奸：屆時引發台海衝突

日參議員石平將訪台被中國罵「敗類」！矢板明夫：就是我智庫邀的