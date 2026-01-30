入境帶「加熱菸」最高罰500萬！2月多項新制一次看

2月起多項新制正式上路，內容涵蓋旅遊、交通及春節相關服務，其中「入境攜帶加熱菸新規」罰則嚴格。此外，高鐵將增開夜班列車直達台南，春節兌換新鈔服務也將啟動。

桃園機場。（示意圖／中天新聞）

入境最多可帶200支加熱菸 限台灣免稅店購買

財政部公告，自2月1日起，旅客入境時可攜帶最多200支加熱菸，但僅限於「台灣免稅店購買」且完成合法通關的產品。若從國外攜帶未經我國認證的加熱菸，將依規定開罰，金額新台幣5萬元至500萬元不等。

加熱菸。（示意圖／中天新聞）

泰國機場服務費調漲 漲幅近7成

泰國民航局宣布，自2月1日起，國際線旅客出入境機場服務費，將從原本的15泰銖調漲至25泰銖，漲幅高達66.7％。

高鐵夜間南下增班 直達台南更省時

為提升夜間交通便利性，高鐵自2月2日起，每週將新增6班南下夜間列車。其中，1985車次於週一至週五晚間10點自南港站發車，停靠台北、板橋後直達台南，再前往左營；另有1575車次於週六晚間10點30分發車，僅停靠台中站。

中央銀行宣布，2月9日至2月13日開放新鈔兌換服務。（圖／中天新聞）

春節新鈔兌換2月9日開跑

迎接農曆新年，中央銀行宣布，2月9日至2月13日開放新鈔兌換服務，民眾可至台灣銀行、土地銀行、合作金庫等8家金融機構、共455家指定分行辦理。央行建議，可事先透過Google地圖查詢分行位置。

春節計程車加價 北北基+30元、機場+100元

春節期間各地計程車也將調整收費。北北基地區自2月11日至2月22日，每趟次加收30元；桃園、台中及台南則自2月13日起，每趟次加收50元。另外，桃園國際機場排班計程車，每趟次加收100元，並已納入跳表金額，駕駛不得另行加價。

