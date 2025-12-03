圖／鄧博仁

──我們要的是勞動力，來的卻是人。（馬克斯‧弗里施）

指南1：學好中文，它是助聽器、放大鏡，也是潤滑劑

先學會聽話，不然就得聽懂恐嚇的語法（關鍵詞：扣錢、遣返）

而燙人的言詞通常不實，無須掛心

若是仲介要求簽署的文件則務必深究

那是閱讀測驗，有時以鏈條命題

如果可以，讓嘴裡的中文順暢如流

也可以夾雜台語哈拉

稀釋南蠻族類的氣息

指南2：持續重訓，確保自己不被壓扁

入境之前，想必你已具備扛債的臂力

入境之後，你還得負重爬梯

一包包四十公斤的水泥，一袋袋迫切的家計

或者從病床上抱起一個沉重的老人

讓他在馬桶上安然著陸

小心扶持，以免火山脾氣失禁

指南3：與飢為友，讓意志健身

有的雇主不會提供宜人的飲食

有的限制洗澡水

請體諒那節儉的老樹根系已深

你也可以提早適應將來的在逃

當你面對偏斜的白眼與高溫的指控

還有春風吹又生的鹹豬手

那全是意志的啞鈴

記得按時禱告，或撥一通1955

靈魂虛弱時可以小酌但切忌嗑藥

有失業焦慮是正常反應

別忘了此行的神聖目的

即使變成陰溝的老鼠

也要把皺巴巴的鈔票緊緊握住

指南4：練習跑步，以備不時之吁

不管是天文工時，轉出受挫還是逾期居留

你都必須，逃逸

在「遣返即破產」的助跑下，逐工作

而居，遇上便衣與專勤隊是百米衝刺

跑上山林則是國際惡地馬拉松

請務必跑得比坍塌的鋼梁還快

跑得比鐵皮屋的大火還猛

如果你不小心跑上二十樓高的吊臂

別跳！至少你還可以喘息，嘆氣

指南5：縮小自己，習慣暗黑

請全力縮小自己，那一坪的臥榻會更寬闊

（縮骨功說：艙外的月亮通常是扁的）

就像牛馬成為豬狗，豬狗再成為蟲豸

就像你一直縮小的睡眠

當你縮成一道不成人形的黑影，乃至一個黑點

就能融入無盡的夜色

（黑眼圈，黑腳印，連工作也是黑的）

指南6：認識機率，也許你和祂並未失聯

別輕信勞工爽中頭彩的傳言

死透總比樂透容易

（從絞肉機中生還也是一種機率）

當你默禱，可曾聽見祂搖骰的聲響卡卡？

倘若你終於欣然返鄉，人模人樣

那是白色的雨剛好落入發芽的夢境

指南7：存活，才有故事可說

此處氣候溼熱，蚊蚋日夜活躍

工作常伴隨罪惡的叮咬

請試著以勞動為榮並努力存活

下一個轉角，天使就會出現

你看見了嗎？

天使把輪椅上的夕陽推進了黃昏

看見你自己了嗎？

你是那塊堅韌的磚正在堆疊未知

你是搖曳晨光的一心二葉

是甲板上盛開的漁網

你是年華正茂的生靈，在海島上

默默鋪展漂泊的故事

※本指南僅供東南亞族群參考，不適用於歐美日韓人士。

個人簡歷

筆名揚觀，高雄人。成大中文系畢業、高師大書法所碩士。喜歡電影、動物頻道和桌球。得過若干文學獎。曾是廣告人、送貨員，現為高中老師及「歐杯喵」的主人。