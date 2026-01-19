入境攜加熱菸最高罰五百萬！千萬別以為新制2月上路 現在出國就可以大買特買





【NOW健康 編輯部／整理報導】民眾返台時，可攜帶一條免稅紙菸入境，這已行之多年，財政部日前預告修正相關辦法，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的「指定菸品」200支（1條）免稅，今年2月1日起上路，不少網友以為，屆時就可公開帶著日本加熱菸回台灣，對此，國健署表示，萬萬不可，從國外攜帶加熱菸相關產品，最重可罰500萬。



入境攜加熱菸最高罰五百萬 國外產品未經風險評估核定



「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」修正要點顯示，得免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，免稅數量為200支，以年滿20歲旅客為限。另外，民航機與船舶服務人員也增訂得攜帶5小包，每包以20支為限。

對此，國健署提醒，目前僅核准2款合法加熱菸於國內或金門、澎湖等離島公開陳列販售，在國外並未販售。因此，國外所有加熱菸或組合元件並不屬「經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品」，如果攜帶回台，一經查獲，最重可以開罰500萬元。



目前只能在「台灣本島」或「離島免稅店」 才買得到合法通過的指定菸品



國健署菸害防制組組長羅素英指出，去年通過美、日等2家跨國菸草公司的2款加熱菸，共14個品項與4款組合元件，兩家業者均表示，在其他國家沒有販售相同的產品。因此，入境旅客還是不能從其他國家攜帶未經國內健康風險評估審查通過的加熱菸回來。



羅素英強調，千萬別以為新制於2月上路，出國就可以大買特買指定菸品，目前只能在「台灣本島」或「離島免稅店」買到合法通過的指定菸品。



未經核准者仍不得攜帶入境 違者將依相關法規處理



依「菸害防制法」規定，如果違規攜帶從國外買的電子煙／加熱菸相關產品或元件，不論數量多寡，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰，且需銷毀或退運該菸品。



財政部強調，未來可免稅攜帶的加熱菸，僅限於「經衛福部核定通過健康風險評估」的指定產品，未經核准者仍不得攜帶入境，違者將依相關法規處理。相關修正內容目前仍處於草案預告階段，將蒐集各界意見後，再依法完成後續程序。



