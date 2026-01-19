入境攜帶加熱菸200支免稅「有陷阱」！ 搞錯一事恐重罰500萬 25

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內去年開放「加熱菸」合法上市販售，財政部最新預告，將允許入境旅客攜帶合法加熱菸200支免稅，預計能趕在寒假、過年的國人出國旺季之前、於今年2月1日起上路，但癮君子別以為出國就可大買特買，國健署今（19）日提醒，目前僅核准二款合法加熱菸，均在國外沒有販售，只能在台灣本島或離島的免稅店才可能買得到，任意攜帶國外非法加熱菸回台，最重可以開罰500萬元。

國健署是在去年10月陸續開放通過健康風險評估的二款「加熱菸」合法上市販賣。而財政部最新預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，國健署去年正式通過美、日二家跨國菸草公司的二款加熱菸，共14個品項與4款組合元件，可以上市販售，名單已經提供給財政部，而二家業者都表示，其他國家沒有販售相同的產品，因此，入境旅客還是不能從其他國家攜帶未經國內健康風險評估審查通過的加熱菸回來。

羅素英說，若財政部的修法上路，未來只有在台灣本島跟離島的免稅商店，才有可能買到合法的加熱菸，不論是從離島攜回到本島來使用，或購買後出國、回國使用，這樣才是合法的，民眾千萬要留意，以免觸法。

依現行《菸害防制法》規定，未經健康風險評估審查核定通過的加熱菸或其必要之組合元件，與電子煙一樣，皆為《菸害防制法》所禁止之產品，如旅客入境攜帶，不論數量多寡，依法可開罰新台幣5萬元至500萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。

● 《CNEWS匯流新聞網》提醒您：吸菸有害健康！

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

