入境日本勾1選項「險遭原機遣返」 叫賣哥納悶：是否很多台人不誠實？

「叫賣哥」葉昇峻差點被拒絕入境日本。(圖/FB@寶島叫賣哥 - 葉昇峻)

「叫賣哥」葉昇峻最近到日本領獎，今(14日)他在臉書分享入境驚魂記，因在入境單勾選有前科的選項，不僅被帶到小房間，還差點原機遣返，嚇得他拚命說服海關，才化解危機。

叫賣哥首度踏進日本領土，就遇到差一點被原機遣返的窘境。他回憶12日抵達東京成田機場，坦承不諱地填寫入境單後準備入境。海關接過他的入境單，指著勾有前科的選項，用不流利的中文問：「確定？」叫賣哥回：「確定。」

不久，叫賣哥被帶進傳說中的小房間盤查，目測60歲的審查官要他填寫表格，並告知：「拒絕入關，原機遣返。」當下叫賣哥非常慌張，向審查官解釋：「那是我年少無知時所犯的過錯，我為我曾犯的錯負責，所以坦承告知。」

審查官再問他來日本的動機？叫賣哥答覆：「我是來日本領獎的。」審查官繼續追問哪個獎、職業，叫賣哥直接秀出頒獎典禮相關資訊，試圖說服審查官：「我是台灣藝人，真的是來領獎的！」審查官聽完後走進辦公區，隨後帶著兩名年輕女同事走出來，其中一名女生要求叫賣哥寫下藝名、表演類型，兩人開始在網路搜尋相關資訊及台灣媒體報導，在一旁等待的叫賣哥，不忘在線上播放單曲給她們聽，證明自己所言不假。

審查官確認叫賣哥沒有說謊，便允許他入境，「我相信你因為年少無知而犯錯」。當時嚇出一身冷汗的叫賣哥，頓時鬆一大口氣，同時心裡冒出一個大問號，「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」

