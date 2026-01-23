入境日本突發高燒！名嘴旅遊「上吐下瀉」急發文求救

娛樂中心／游舒婷報導

知名媒體人狄志為日前和家人一起到日本旅遊，未料入境後出現疑似B型流感的症狀，由於身上只有退燒藥沒有克流感，他只好上網求助網友，最後順利透過網友牽線找到線上看診的服務，讓大家再次感嘆偉大的網路力量。

狄志為到日本後出現嚴重的感冒症狀。（圖／取自臉書）

狄志為趁家中孩子放寒假，規劃了一趟家人的日本旅遊，結果入境就出現頭痛、嘔吐、肌肉痠痛等症狀，甚至開始發燒，他在網路上求救是否有人剛好在廣島或是福岡，身上又剛好有克流感？貼文發出後，狄志為收到許多建議，也得到可以線上看診的方法，最後成功看到診，且在藥局順利拿到克流感。

廣告 廣告

休息了一天後，他在網路上分享，昨天一發文就收到很多人的訊息，甚至有那種平時不太留言互動的粉絲，一看到貼文就放在手邊的事情請線上看診中心的人員幫忙，讓狄志為相當感動。

狄志為分享整個病程相當不舒服，在飛機上就開始上吐下瀉，搭新幹線到福岡整個狂吐，頭痛、喉嚨痛、發燒狀況樣樣來，最後看完線上看診後，在附近的藥局拿了克流感吃。

狄志為感嘆，這真的是一個難得、也不想要有的經驗，他也用這次的經驗提醒大家，一定要知道出國需要做什麼樣的準備，遇到的時候才不會手忙腳亂。

事實上，過去也有網紅介紹過「online home doctor」的服務，該線上看診的服務支持日文、英文、中文，不管是訪日旅客或是在日外國人都能安心使用，建議民眾可以收藏起來，以便不時之需。

online home doctor官網這邊進：https://oh-doctor.com/zh-tw/

更多三立新聞網報導

身體成X型爆紅！周媛被官方批低俗 帳號慘被封殺「億元收入飛了」

寶雅超甜女店員爆紅！激似夏于喬 網喊朝聖：每天都要去消費

三上悠亞應援走光！遭邪惡視角偷拍「還被外流」隊長梓梓不忍發聲

盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻

