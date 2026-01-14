入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實

「叫賣哥」葉昇峻近日到日本險遭拒絕入關，原因在於他在入境單上填了「有前科」。（翻攝自寶島叫賣哥 - 葉昇峻）

「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」

有前科差點不能入境日本 他急喊：年少無知犯的錯

「叫賣哥」發文透露，12日他到東京成田機場，坦承不諱地填寫入境單後，海關人員指著入境單上勾著「有前科」的選項問他「確定？」他答道：「確定。」隨後他就被帶到傳說中的小房間盤查。

叫賣哥還原當時情況，一名年約60歲的審查官要他填寫表格後，告訴他「拒絕入關，原機遣返」，當下他真的慌了，急忙告訴審查官：「那是我年少無知時所犯的過錯，我為我曾犯的錯負責，所以坦承告知。」

證明自己是藝人才被放行 好奇是否很多人沒誠實

審查官再問他到日本的目的，他表示自己是來日本領獎的，並將把頒獎典禮相關資訊給對方看，強調：「我是台灣藝人，真的是來領獎的！」

審查官聽完後帶了兩個年輕女同事進來，要他寫下藝名和表演類型後，接著開始在網路搜尋他的相關資訊以及台灣媒體報導，甚至還線上播放他的單曲給他們聽。最後在確認完沒有說謊後告訴他，他們相信是因為年少無知而犯錯，同意讓我入境。

叫賣哥直呼自己嚇出一身冷汗，但也鬆了一大口氣。同時他心裡也納悶，那麼多台灣人到日本玩，「是不是很多人都沒有誠實以告？」

叫賣哥坦言誤入歧途 家道中落開始叫賣

據報，叫賣哥過去曾在節目中說過自己的故事，他從小家境很好、看爸爸數鈔票長大，但國中畢業後他爸爸叫他去學修車，他認為去KTV當少爺賺得比較輕鬆，結果被爸爸趕出家門，離家後誤入歧途、染上惡習，30歲左右就進出監獄超過7次。

不過他也說，最後一次是冤獄，爸爸為了保他，還把最愛的賓士車賣掉。他出獄後家道中落，父母投資失利欠下高額債務，為了扛起負債他才開始在市場叫賣。

