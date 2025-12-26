入境日本被「徹底搜身」嚇壞 過來人秒懂：安檢最嚴機場

台灣人常到日本玩，不過一名女網友表示，近日員工旅遊去日本岡山，她在入境時竟被海關帶去搜身，女性人員從上到下碰觸她的身體，讓原PO直呼超尷尬，也好奇為何會被選中。貼文引發討論，內行網友透露在小機場很常遇到，「上次去岡山也被攔下來檢查」、「岡山是日本安檢超級嚴的地方。」

一名女網友日前在Threads發文表示，最近員工旅遊去岡山玩，沒想到入境時她竟被海關帶去搜身，不像一般掃一下而已，而是有位女性工作人員從上到下摸一遍她的身體，「我知道是工作，也知道安全第一，但說真的不尷尬是騙人的。」

原PO了解是隨機抽查，但腦中仍上演小劇場，「是我穿太怪還是髮色太顯眼，還是太常進出日本了，為什麼偏偏是我？」

貼文曝光引發熱烈討論，不少網友都有類似經歷，「去年跟朋友去岡山，先通過檢查的朋友很疑惑為什麼我那麼久，因為我戴金色手錶被攔下來了，安檢真的很嚴」、「我也曾一個人去岡山被抽查，那時也是搜得很徹底，海關都挑獨旅的人」、「我也在岡山被全身摸過，隨身行李還被翻。」

也有網友透露，岡山機場一天頂多5班國際航班，「海關人員真的很閒，每台不抽個幾個，他們真的沒事做，當然顯眼的人或是迴避海關目光的，機率很高會被抽查」、「小機場很常遇到，上次飛神戶也是被帶去搜身，好好配合就好。」

