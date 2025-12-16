入境桃機填登記表遭詐50美元 移民署晚間緊急澄清

有媒體報導日本旅客入境桃園機場掃描QR Code，填報入國登記表遭詐騙50美元，移民署晚間緊急發佈新聞稿澄清，今(16)日全面清查並無詐騙或付費網站詐騙旗幟或QR Code。

桃園機場傳出有旅客填入境登記表遭詐騙。（圖／翻攝畫面）

移民署表示，國境事務大隊經常性在所屬各機場、港口確認現場所有TAIWAN ARRIVAL CARD 簡稱 「TWAC 」（入國登記表）QR Code的正確性，並於今(16)日再次全面進行清查，並沒有詐騙或付費網站詐騙旗幟或QR Code情事，並強調因基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。

移民署加強宣導填寫TWAC免費。（圖／翻攝畫面）

移民署指出，自今年10月1日起，正式推行的網路填寫TWAC)完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。（電子信箱：tia@immigration.gov.tw）

移民署強調線上填寫TWAC免費。（圖／翻攝畫面）

機場有旅客受訪時聽到說要收50塊美金直喊「搶錢啊」，並表示，說如果碰到要收錢，應該就會終止申請程序，找工作人員詢問，不會輕易相信與支付。

移民署說，為宣導網路填寫TWAC網站正確網址，除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導，亦同步行文外交部、桃園機場、交通部觀光署及各航空公司協助宣導正確網址，國境事務大隊於各機場港口也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。

移民署呼籲，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

