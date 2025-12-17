入境桃機秒遭詐？日本遊客掃碼「填入境卡」 50美元飛了

近日，一名日本女性旅客疑似因掃描假冒QR Code而遭詐騙50美元，引發對台灣入境系統安全性的關注。10月開始，台灣已將外籍旅客的入境表格改為線上登錄制度，旅客需在入境前3天完成TWAC線上填報。然而，有詐騙集團可能利用相似網址設置假網站，讓不熟悉此制度的外國遊客誤入詐騙陷阱。移民署已全面清查各機場港口的QR Code，強調官方系統絕不會收取任何費用。

日本遊客控訴在桃機掃QR Code填入境卡，被騙50美元。（圖／TVBS）

根據報導，這名20多歲的日本女性旅客因不知道需要事先線上填寫入境資料，在桃園機場入境審查區排隊時，看到寫有「入境必須持有入境卡」並附有QR Code的旗幟，立即掃描並操作。在填寫完一系列資料後，竟被收取50美元費用，讓她感到非常氣憤。目前仍需進一步調查該旅客究竟是在何處掃描了QR Code，以及是否確實是在機場看到的。

廣告 廣告

有遊客表示，通常不會在街上隨意掃描QR Code，但在機場環境中，特別是由官方人員提供的資訊，會認為是安全可信的。移民署國境事務大隊長林清芬強調，經過全國機場和港口的全面清查與測試，所設置的QR Code並沒有連結到仿冒網站的情形。

辨別真假網站的關鍵在於網址結構。雖然詐騙網站與官方網站的前段英文可能相同，但正規官方網站會包含「gov」和「tw」等政府網域標識，而詐騙網站則不會有這些元素。值得注意的是，先前在搜尋引擎中搜尋「TWAC」時，假網站竟然出現在搜尋結果的首位，增加了旅客誤入的風險。

正確的TWAC線上填報流程包括三個步驟：首先輸入電子郵件接收驗證碼，然後驗證後填寫個人與旅行資訊，最後送出申請會收到PDF確認信件。移民署呼籲旅客提高警覺，避免更多人因此上當受騙。

更多 TVBS 報導

火鍋湯別亂喝！營養師揭「隱形油脂」來源 很多人天天踩雷

口腔癌致死率超高！3壞習慣風險高123倍 4徵兆慘了

2025年度人氣美妝品TOP10！冠軍人手一顆 外國客狂掃

冷空氣連環發「首波耶誕節前轉冷」！鄭明典：跨年低溫還要觀察

