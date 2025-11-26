入境歐洲！晶華酒店聖誕市集暖捐公益 吃喝玩樂一站滿足周末開逛

台北晶華將於11月29日周六在飯店前方的「時尚廣場」舉辦 「晶華聖誕 慈善市集」，深受大小朋友歡迎的聖誕老公公合照也會登場。（圖／台北晶華酒店）

迎接溫馨聖誕季，台北晶華酒店將11月29日周六在飯店前方的「時尚廣場」舉辦 「晶華聖誕 慈善市集」。今年聖誕慈善市集以「永續、共好、循環」的核心理念，邀集米其林星級名廚與晶華酒店中餐、西餐及甜點行政主廚團隊，共同推出節慶限定美饌，同步販售五星級廚房使用的精選食材與飯店珍藏二手良品餐具，以百元起跳的實惠價格，打造兼具美味、永續與節慶氛圍的冬日盛會。

今年市集邀請到星級名廚參與，包括「Coast」餐廳的主廚伊恩基第差（左起）、「Golden」的林明健與「Circum-」的羅偉誠，帶來限量節慶料理。（圖／台北晶華酒店）

晶華聖誕慈善市集結合聖誕共享的理念與公益，飯店工作人員將市集布置的很有過節氣氛，加上台北中山區濃厚的異國氛圍，讓人宛如置身歐洲，2023年推出以來深受民眾喜愛。今年市集邀請到米其林星級名廚共襄盛舉，包括「Coast」餐廳的主廚伊恩基第差Ian Kittichai、「Golden」的林明健Kin Lin與「Circum-」的羅偉誠Leo Lo，帶來「炸香茅雞腿配港式咖喱醬」、「奶黃流心芋角」等限量節慶料理。

「晶華聖誕 慈善市集」現場同時販售五星廚房嚴選食材以及兼具美感與永續價值的二手良品餐具，鼓勵民眾以實際行動支持永續飲食與循環選物。（圖／台北晶華酒店）

此外，晶華酒店中餐、西餐及甜點行政主廚團隊亦將推出多款溫暖人心的歲末美饌，包括時令佳餚、風味小點、冬季調飲與手作甜點，世界50大調酒「Bar Mood」也將於現場設攤，讓民眾能以市集形式一次品味多家名廚、五星餐廳與世界級調酒的代表性風味。現場同時販售五星廚房嚴選食材以及兼具美感與永續價值的二手良品餐具，鼓勵民眾以實際行動支持永續飲食與循環選物。

台北晶華酒店預計在11月27日晚間舉行聖誕點燈，為佳節提前暖身，營造聖誕節喜樂的氣氛。（陳韻萍攝）

除豐富美食與永續選品外，今年活動也精心安排多項適合親友一同參與的節慶體驗，包括Live DJ派對、深受大小朋友歡迎的聖誕老公公合照，以及充滿節慶氣息的手作薑餅屋體驗。透過多元互動，民眾可在輕鬆愉快的氛圍中享受聖誕季的歡樂，為歲末時光增添更多美好回憶。此外，台北晶華酒店也預計在11月27日晚間舉行聖誕點燈，為佳節揭開序幕。

「晶華聖誕 慈善市集」活動精心安排多項適合親友一同參與的節慶體驗，圖為民眾參加充滿節慶氣息的手作薑餅屋體驗。（圖／台北晶華酒店）

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，聖誕節象徵著分享與祝福，晶華很榮幸能透過餐飲專業與永續理念，為社會帶來正向力量。秉持晶華多年深耕公益的精神，本次活動所有收入將在扣除必要成本後全數捐贈予喜憨兒社會福利基金會，為弱勢家庭與青年提供更多支持。誠摯邀請民眾走入中山區的節慶熱點，在冬日暖陽與樂音中品味佳餚、留下回憶、支持公益，共同感受城市最溫暖的聖誕。

