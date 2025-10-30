即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

台中梧棲某養豬場爆發非洲豬瘟，禍源恐怕指向跨境包裹非法夾帶肉品。財政部關務署自本（10）月24日起，針對自中國、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核。對此，衛福部長石崇良今（30）日指出，過去航班區分紅、綠線，現在開始「一律同等查核」，防檢署則表示研議中。

有關於市場稽查不法肉品，石崇良表示，食藥署一直都有在做，不管是攤商、超市，皆有進行肉品稽查，截至今年10月為止，稽查超過3萬5千家次，並無發現來自非洲豬瘟疫區的肉品。

此外，石崇良補充說明，上述提到的3萬5千家次，當中就包含販售東南亞商品的店家，而這次在台中地區發現非洲豬瘟後，已經要求各縣市衛生局，增加查核頻次，將從本週開始。

至於邊境管制部分，石崇良指出，過去邊境攜帶、輸入物品，都要經過查核，其2種方式包含X光及直接開箱，目前都是關務署在執行。如今X光掃描將擴大進行，原先航班區分紅、綠線班次，若出發地來自非洲豬瘟疫區，就要拿紅牌；反之則為綠牌，「現在一律同等查核，強化邊境管理」。

原文出處：快新聞／入境注意！防檢署研議「綠線」免檢疫通道取消 不分班次X光查核

