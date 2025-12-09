入境系統不當稱我 外交部籲南韓展現對等誠意

針對南韓電子入境卡系統(E-Arrival Card)不當列示為我國的交涉情況，外交部今天(9日)表示，仍在促請韓國政府改正，另外也將全面重新檢視我國與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案，因為台、韓雙邊貿易，韓方享有鉅額順差。



南韓電子入境卡系統的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將我國列示為「中國台灣」(CHINA TAIWAN)，外交部在本月初表示，我方已多次向韓國政府嚴正關切與交涉，要求迅予更正，但韓國政府都未正面回應，我方甚表遺憾。

外交部亞太司副司長劉昆豪表示，外交部另已注意到台灣與韓國在貿易方面存在鉅額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，呼籲韓國政府應儘速與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。劉昆豪說：『(原音)外交部也全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案中，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。』

根據經濟部國際貿易署資訊，2024年韓國為台灣第4大貿易夥伴、台灣是韓國第5大貿易夥伴；去年我國出口韓國207.92億美元，從韓國進口437.07億美元；今年1月至10月我國出口韓國214.99億美元，從韓國進口則為519.95億美元，逆差數字持續擴大。