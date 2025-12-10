入境系統不當稱我 總統籲韓國尊重台灣人民意志

針對南韓電子入境卡系統(E-Arrival Card)將我國不當列示為「中國台灣」(CHINA TAIWAN)一事，賴清德總統今天(10日)上午在出席亞洲民主人權獎頒獎典禮前受訪表示，台、韓民間交流密切，經貿往來也很多，因此我方希望彼此能維持友好關係，促進各方面合作並增進兩國福祉。

總統說：『(原音)在這種狀況之下，我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。』

外交部9日表示，持續促請韓國政府改正，另也將全面重新檢視我國與韓國政府的關係，並研議可行因應方案，希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。