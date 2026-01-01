入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 駭人畫面曝光

美國CBP在芝加哥歐海爾國際機場攔下一名剛果籍旅客，在行李箱中搜出已經木乃伊化的動物屍體。翻攝X/CBPChicago



世界各國都有規定不可攜帶入境的違禁品，美國芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）近日就在一名來自剛果的旅客行李箱內發現已經「木乃伊化」的靈長類動物肉品，連同其他違禁品，均被海關沒收銷毀。

根據《CBS News》等外媒報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）官員於上月19日公布照片，該名剛果籍旅客行李箱中夾帶的小型靈長類動物屍體重量約1.8公斤，外型乾癟，此外還有約5公斤遭病菌感染的豆類，以及7.7公斤來源不明的植物。

CBP指出，這名旅客未遭起訴，但因此類物品可能帶有致命的危險病毒，且有造成病蟲害風險，威脅美國農業和公共衛生，因此全部都已銷毀。

至於為何用此種方式處理肉品？貼文底下有網友留言聲稱，這是非洲人常用來處理野味的方法，如果沒有冷藏設備，剛果人就會在屍體抹上大量鹽巴醃製，再以火煙燻好幾天，藉此保存食物。他以前吃過猴子肉，味道就像顏色比較深的雞肉。

