入境美國變更難！要檢查「5年內社群媒體」 台灣旅客也入列

美國加大對申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的限制。圖／翻攝自白宮臉書

美國總統川普（Donald Trump）的移民政策再度加大限制，日前美國要求自12月15日起對H1-B、H-4、F、M及J的簽證申請人進行社交媒體審查，導致數百名印度簽證申請者面臨面談突然取消和長達數月的延誤。10日美國在台協會（AIT）在臉書發布貼文，指出15日起免簽國家旅客若要入境美國，要把社群媒體調整為公開，以便進行檢查。

去美國要檢查「5年內社群發文」 台灣旅客也在列

10日美國在台協會（AIT）在臉書發布貼文，表示美國宣布自12月15日起，所有申請H1-B（專業性職業工作人員簽證）、H-4（H簽證持有人眷屬簽證）、F（學生簽證）、M（非學術職業學習或訓練簽證），以及J（交流訪問簽證）的人，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

美國政府10日提案指出，擬定將新規擴大涵蓋台灣、日本、英國、法國等42個免簽證計畫（Visa Waiver Program）的國家，這些旅客目前只要繳納40美元（換算約新台幣1250元），填寫部分個人資料，即可申請「電子旅行授權系統」（ESTA）入境美國。新規上路後，可能還要提供過去5年電話號碼、過去10年電子郵件地址、家庭成員個人資料，以及生物特徵等資訊，公眾可於公告後60天內針對這項提案提出意見。

美國簽證審查變複雜！數百名印度申請者面談遭取消

據《The Financial Express》報導，在政策宣布後，首當其衝的就是囊括大多數H-1B簽證的印度人，目前共有數百名印度簽證申請者面臨面談突然取消，和長達數月的延誤。報導指出，不少原定在12月中下旬於印度海德拉巴（Hyderabad）以及清奈（Chennai），進行的簽證申請面談突然遭取消，也有人被推遲到2026年3月才能進行。

美國國務院擴大線上資訊審查的範圍，將所有H-1B和H-4簽證申請人納入其中，因此12月8日開始駐印度使團開始向所有申請者發送取消郵件。《The Financial Express》指出，這個新審查將會仔細觀察申請人5年內的社交媒體，用來確認申請者是否對美國公民、文化、政府、機構抱持敵對態度，也會審查是否支持恐怖主義。

早前美國在6月針對學生簽證祭出這項政策，如今審查族群將擴及工作簽證以及家屬。然而卻因為審查工作複雜，進而導致申請者的面談流程遭到推遲或是取消。事實上，美國假期間許多印度人飛回印度，並在印度完成H-1B簽證申請的預約，沒想到美國政府突然增加新規，導致H-1B的簽證申請者，若沒有蓋章就無法入境美國，因此他們只能滯留在印度空等，直到2026年才能開始面談。

H-1B簽證面談遭推遲！他揭「1解決方法」

對此，有律師建議，身在美國的簽證申請者若想要預約面談的話，千萬不要離開美國，現在局勢不穩，如果貿然離開美國可能會在6個月內無法返回。另外，他表示H-1B的簽證持有者，基本上可以在印度遠端工作，但也要取決於雇主的判斷。

另外，一名網友在Reddit中發布貼文，他呼籲身在美國的印度人，如果在1、2月有預約簽證申請，應該要取消預約，讓那些滯留在印度的人有機會能夠提前回到美國。不少人回應指出，這可能是處理印度簽證問題的解決方案，許多人也說已經取消12月、1月、2月的簽證申請。



