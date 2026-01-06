入境越南後簽證到期！國人照AI做超慘下場曝

▲有網友到越南跨年，離境前簽證到期，該網友按照ChatGPT建議的方式處理，卻慘被海關罰200萬。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 有網友到越南跨年，入境的時候簽證還有效，1月4日才回國，但簽證元旦當天到期；該網友離境前特別問ChatGPT該怎麼辦，得到「再辦一個新的簽證就好」的回覆，沒想到照做卻被罰了200萬越南盾；對此，外交部表示，各國簽證及入出境規定可能隨時調整，實際執行方式也可能因個案而異，故網路訊息僅能供參。

有網友簽證在回國前過期，詢問 ChatGPT如何解決，得到的建議是到機場再辦新的，結果是再機場被罰200萬，沒想到到了海關卻直接被禁止出境，現場開罰單200萬越南盾（大約2400元台幣），只能現場認賠。

廣告 廣告

針對媒體報導國人赴越南旅遊因簽證過期，參考網路工具建議後於機場遭罰款事，外交部提醒國人，各國簽證及入出境規定可能隨時調整，實際執行方式也可能因個案而異，故網路訊息僅能供參，至於確切之入出境資訊仍建議向各國官方單位查詢確認為妥。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

外送員專法通過！每筆訂單報酬「保底45元」 Uber Eats回應了

馬杜洛遭捕！鄭麗文吐這句 她狠酸：管不了國民黨、只管賴清德

自稱「國民黨最怕的人」！賴瑞隆加碼暗諷韓國瑜 他狠酸：謙虛了