入夜全台急變凍番薯 「體感10°C↓」影響最劇時間曝！

今（20日）迎來24節氣中的「大寒」，恰逢強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；白天低溫降至15度，入夜後降溫更明顯。氣象署指出，明（21日）冷氣團持續發威，稍早發布低溫特報，提醒「這地區」今（20日）傍晚至明（21日）低溫恐降至10度以下。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，冷空氣挾帶水氣南下，感受濕冷「體感溫度將比實際溫度數值來得更低」，示警最為劇烈時段還沒到，且「強冷空氣及輻射冷卻效應雙重影響，日夜溫差偏大」。





強烈大陸冷氣團襲台，氣象粉專「氣象報馬仔」昨（19日）在臉書發文，指出冷空氣挾帶水氣南下，位於迎風面的桃園以北及基隆、宜蘭地區濕冷，體感溫度恐比實際溫度數值來得更低；今（20日）傍晚至明（21日）新北沿海、基宜地區及北部山區局部地區有較大雨勢。

今（20日）上午，氣象署對新竹以北發布低溫特報「橙色燈號」，今（20日）傍晚至明（21日）低溫恐降至10度以下。氣象粉專「氣象報馬仔」進一步分析，今（20日）受強冷空氣影響，再加上輻射冷卻效應，日夜溫差偏大，清晨、夜晚氣溫降，需多添衣物。粉專特別示警，明（21日）晚起至週五（22日）清晨，將是此波強冷空氣影響最為劇烈的時段，隨著強冷空氣持續南侵，全台氣溫寒冷。雖然目前溫度仍在10度以上，但體感溫度更低，提醒民眾注意保暖勿輕忽。





