入夜再降溫！台北8縣市低溫特報 一路凍到明早

受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署發布低溫特報，今（10日）晚間到明（11日）上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。另東北風偏強，全台15縣市強風特報，持續到明日晚上。

氣象署發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

廣告 廣告

另因東北風偏強，10日下午至11日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署預報，明日到下周一（12日）清晨大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多中時新聞網報導

葉啟田撇失智 認重聽罹眼疾

葛兆恩操刀 重現經典三大難高音

假日輕急症中心 雙北每小時僅1患者