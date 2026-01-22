入夜冷如冰箱！強烈冷氣團發威「低溫探10度」 降溫趨勢一圖看

強烈大陸冷氣團預計影響到明(23)晨，入夜受輻射冷卻影響，高雄以北局部有10度以下低溫機率。 圖：張良一 / 攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 強烈大陸冷氣團預計影響到明(23)晨，入夜受輻射冷卻影響，高雄以北局部有10度以下低溫機率。氣象署指出，明日白天起逐漸回溫，降雨趨緩，高溫有望升至18度；不過27日起下一波東北季風影響，加上華南雲雨區東移，北部及東半部降雨增加，雨勢下至27日。

氣象署指出，強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，今天晚間中部以北低溫下探12度，高雄以北將發布低溫特報，中南部雲量偏少，近山區也達低溫特報標準，中部以北3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率。

明日白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，降雨趨緩，北部高溫回到17至18度，中南部20至22度，但受輻射冷卻影響，晚間中部以北再下探11至12度，局部地區有10度以下機率；27日鋒面通過、東北季風增強，加上華南雲雨區東移，北部及東半部降雨增加，中部也有零星雨，但溫度沒有明顯下降；29日後回到穩定天氣。

未來一週降雨趨勢。 圖：氣象署／提供