入夜冷空氣發威！1地區低溫探14度 降雪機率升高

注意保暖！今（2）日入夜後因為東北季風增強，開始會有局部短暫雨發生的可能性，大台北、東半部雲量增多，且越晚雨越大、高山地區也有降雪機會，專家提醒，這波冷空氣預計將會一路影響到週五。

入夜冷空氣發威局部降雨，且越晚雨越大。（圖／資料照）

天氣職人吳聖宇在臉書上發文指出，今日晚間開始，因為東北季風增強，大台北、東半部雲量將會增多，開始會有局部短暫雨，且越晚雨區越大，除了北部明顯轉涼外，高山地區甚至有降雪機會。

溫度方面，低溫北部、宜蘭約15-17度；中部15-16度、南部、花東16-19度，這波東北季風預計影響到週五，週五開始水氣將減少，僅基隆北海、東部有陣雨，北部則持續偏涼，要注意苗栗以南早晚容易出現輻射冷卻而導致溫度偏低，中部低溫有到14度的可能。

「天氣風險WeatherRisk」分析師薛皓天則指出，週末隨大陸高壓逐漸減弱出海，將漸漸轉為偏東風環境，水氣再減少，迎風面基隆以南維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區漸轉多雲時晴天氣，其餘地區維持晴到多雲。氣溫方面因為北部有陽光露臉，回升較有感，中南部感受稍暖熱，由北至南高溫為23至28度。

