入夜北東水氣增！6縣市低溫特報「明晨跌破10度」 這天再降溫急凍7度

今晚起至明天（6日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。（示意圖／劉耿豪攝）

今晚起至明天（6日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，明天清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約16至17度，氣象署稍早發布低溫特報，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會，臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市為黃色燈號，提醒民眾注意。

氣象署表示，輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市。另一方面，今晚北部及東半部地區有局部或零星降雨，明天東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。

氣象署說明，週三、週四（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及金、馬低溫9～13度，南部、花東及澎湖13～16度，尤其在近山區平地以及空曠地區可能溫度會再稍低一些，可能出現7度低溫。週五、週六（9日、10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷。

天氣方面，週三至週六水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下週日、下週一（11日、12日）東北季風增強，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨。此外，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，西半部、宜蘭、花蓮及金門、馬祖低溫11～15度，臺東及澎湖16～17度。

（圖／氣象署）

