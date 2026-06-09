入夜嚴防強對流 20縣市豪、大雨特報 高雄防大豪雨
中央氣象署晚間持續發布豪雨特報，滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（9日）晚至明（10）日高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣地區、台中市地區、南投縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。大豪雨地區：高雄市。
大豪雨特報警戒範圍：高雄市。
豪雨特報警戒範圍： 苗栗縣、台中市、 彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣。
大雨特報警戒範圍：基隆市、台北市、新北市、 桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。
（責任主編：莊儱宇）
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雨灌全台！氣象署：明後天「雨勢更猛」 豪雨一路炸到週末
受到滯留鋒面與西南風影響，全台暴雨狂灌，部分地區也傳出災情。中央氣象署表示，這波降雨預估持續約一週，尤其明、後兩天（9日、10日），將是鋒面影響最劇烈的時段，中南部山區不排除出現豪雨以上等級降雨，提醒民眾提前做好防災準備。
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台中清晨大雨！ 市區麻園頭溪水位暴升滾滾水流
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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
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高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
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高雄、屏東多個行政區響起國家級警報！中央氣象署對高雄、屏東、台東、台南、嘉縣發布大雷雨即時訊息；氣象粉專提醒，「台南、高雄風雨開始，嘉義、屏東預備！」