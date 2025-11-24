入夜後北台灣轉濕涼 中部以北週三低溫下探14°C

週一白天陽光露臉，北台灣的民眾，要好好把握這段相對溫暖的天氣，因為晚間開始，東北季風再次增強，氣溫將會一路下滑。

氣象署預估最冷的時間點會落在週三清晨，中部以北、東北部低溫下探14°C，週二到週四這段期間都偏涼，溫度大約15到16°C。

氣象預報員林定宜表示，「星期二到星期四都是比較涼的時候，北部東北部最低溫度大概是15、16°C左右；中南部日夜溫差可達到10°C或10°C以上。至於北部東北部是整天都是比較涼一點。」

隨著東北季風增強，基隆北海岸、東北部以及大台北地區，都可能會有局部短暫雨，週三到週五，在東半部地區雲量也會增多，水氣增加。

氣象署預估這一波東北季風將影響到週五，接著溫度就會逐漸回升，各地天氣以多雲到晴為主。

氣象預報員林定宜說：「今（24）天晚上到明天，北部東北部是比較容易下雨，就是北部還有宜花，大概都可能會有局部短暫雨，現在看起來就是東北季風影響到週五。」

氣象署提醒，進入典型秋冬天氣，未來會有一波波的東北季風報到，每一波都有可能會帶來更低的溫度，民眾要記得做好保暖。

而目前在菲律賓東方海面有一個熱帶擾動，但發展的情形還需要持續觀察，氣象署預估對台灣的影響偏小。