入夜後點燈做環保 人親土親守護大地

新竹地區有很多上班族，白天工作，但又很想為大地付出做回收，該怎麼圓滿這群志工的願望呢？在新豐鄉的新庄子環保教育站，就發展出夜間環保的構想，志工利用每周三的下班後，到環保站做環保，通常會有十多人來報到，大家做得很起勁，雙手邊動，也一邊話家常，不僅為地球媽媽盡了一分心力，也拉近了法親間的關係。

夜幕低垂，但位於新竹新豐的新庄子環保教育站，卻仍燈火通明，因為這天要做夜間環保，好幾位上班族，才剛從工作崗位下班，就直奔環保站報到。

慈濟志工 周美伶：「下了班，有時候他們沒有吃晚餐，然後七點就來環保站，有些人是負責拆(寶特瓶)蓋子，有些人負責剪拉環，有些人是負責踩，我覺得，就是我們在(做)夜間環保，那一分，就是大家說說笑笑，雖然辛苦，可是做得還滿開心的。」

每個星期的夜間環保，平均會有15人參與，多數都是娘子軍。

慈濟志工 林心慈：「這些寶特瓶是用來做毛毯，去賑災用，雖然我們沒有出國，跟著去賑災，但是災民拿到的毛毯，也有我們的一分心意，好像我們也有出去做，國際賑災一樣。」

70多歲的林錫香，動作俐落地剪著寶特瓶蓋環，一定要仔細看，才發現得了手套下藏著的秘密。

慈濟志工陳瑞慈 與 林錫香：「她在家裡工作的時候，被模子，那個自動的(機台)壓到。」

意外造成林錫香左手掌的殘缺，但並未阻礙她為大地付出的那分心，之前還有因緣親自向簡院長道謝，現在只要身體狀況允許，她都不會缺席。

慈濟志工 林錫香：「感恩他(簡守信院長)當初，救我這隻手，不然沒有這隻手，我可能真的沒有辦法發揮了，我也沒有辦法再做那麼多的事。」

慈濟志工 陳瑞慈：「因為(林錫香師姊)前一陣子，都在生病，精神狀況不是很好，不過只要是說，上人說什麼，她現在體力可以了，她就盡量，把握她的時間去做。」

在新庄子環保教育站裡，這群志工不論白天的身分是什麼，但此刻埋首分類回收物的她們，人人都是大地的園丁。

